به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه موسوم به حمیمیم بیانیه جدید را در خصوص روند برقراری آتش بس در این کشور صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این مرکز آمده است که افراد مسلح در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ مرتبه آتش بس را نقض کرده اند.

این مرکز همچنین تأکید کرده است: نقض آتش بس عمدتا در حومه استان های دمشق، لاذقیه، حماه و درعا صورت گرفته است.

گفتنی است، نقض گسترده آتش بس در سوریه توسط گروه های مسلح، با تحریک گروه های تروریستی نظیر جبهه النصره صورت می گیرد.