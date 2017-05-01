سایه تمدید تحریم بر سر نمایشگاه بین المللی نفت تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصری آدینه‌وند در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ۱۸۰۰ متقاضی داخلی وجود داشت که از این تعداد، ۱۰۱۶ متقاضی جانمایی شدند، گفت: بسیاری از این متقاضیان، نمایندگی چند شرکت را برعهده دارند، این در حالی است که ۸۱۱ غرفه خارجی از ۱۵۰۰ شرکت بین المللی نمایندگی می کنند.

وی ادامه داد: بیشترین وسعت در این نمایشگاه، به شرکت های آلمانی تخصیص داده شده، اما تعداد شرکت های چینی بیشتر است؛ پس از آن ایتالیا، هلند، انگلستان و فرانسه بیشترین تعداد شرکت های خارجی را به خود اختصاص داده اند.

ناصری با تاکید بر اینکه امروزه نمایشگاه ها تبدیل به صنعت شده اند؛ خاطرنشان کرد: نمایشگاه فرصتی را فراهم می کنند تا کارفرمایان، پیمانکاران، سرمایه گذاران، مشاوران و متخصصان در یک حوزه تخصصی گردهم آیند، بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: بیست و دومین نمایشگاه بین المللی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به لحاظ گردش مالی رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

به گفته این مقام مسئول، تنها یک شرکت آمریکایی در نمایشگاه امسال حضور دارد؛ البته شاهد حضور شرکت هایی از کانادا نیز در این نمایشگاه هستیم.

ناصری با تاکید بر اینکه تصمیمات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد برجام و همچنین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بر حضور شرکت های بین المللی از جمله گازپروم که حتی شرکتی روسی به شمار می رود، تاثیر داشته است به این ترتیب که این شرکت با وجود نامه نگاری های انجام شده از حضور در این نمایشگاه بین المللی خودداری کرد.

به گفته وی، ممکن است در این نمایشگاه تفاهم نامه MOU که بین ایران و شرکت OMV اتریش منعقد شده بود به مرحله عقد قرارداد برسد؛ این در حالی است که امسال بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی دنیا از جمله BPو توتال تمایلی به غرفه زدن نداشتند و تنها نمایندگان و کارشناس هایی را برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری صنعت نفت ایران به این نمایشگاه فرستاده اند.