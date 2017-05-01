افق روشنی پیش روی حوزه سلامت استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: اجرای طرح تحول نظام سلامت گامی بزرگ در حوزه سلامت کشور است و از افتخاراتی است که در دولت تدبیر و امید به تحقق پیوست.

وی افزود: نقشه راه حوزه سلامت استان تا افق تا سال ۱۴۰۴ بر اساس کارشناسی دقیقی صورت گرفته است و باید همه مسئولان در اجرای دقیق آن متعهد شوند.

نماینده مردم کنگان، جم، دیر و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این برنامه‌ریزی دقیق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باید به عنوان سرلوحه کاری بقیه دستگاه‌ها نیز قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست، استراتژی‌های عمده نظام سلامت استان، شاخص های عملکردی درمان استان از سال ۹۵-۹۲، تغییر بار بستری در فاصله سال‌های ۹۵-۹۲، مقایسه تخت های ویژه استان از ۹۵-۹۲، محاسبه تخت های مورد نیاز تا افق ۱۴۰۴ را تبیین کرد.

علیرضا رئیسی برآورد تعداد تخت های مورد نیاز به تفکیک شهرستان‌های استان، قطب بندی درمان استان و مبانی آن، شاخص‌های درمانی قطب، سهم ارایه کنندگان خدمت تا افق ۱۴۰۴، تعداد نیروی مورد نیاز استان به تفکیک شهرستان تا افق ۱۴۰۴ در هفت گروه، سیمای کلی درمان استان در سال ۹۲،۹۵ و ۱۴۰۴، خدمات نوین تا افق ۱۴۰۴، جهت‌گیری نظام سلامت استان در مدیریت بحران و چشم انداز قطب‌های سه گانه بر اساس نقشه راه حوزه سلامت استان تا افق تا سال ۱۴۰۴ را نیز تبیین کرد.