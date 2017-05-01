  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

نمایشگاه چاپ سه بعدی آغاز به کار کرد

نمایشگاه چاپ سه بعدی و مسابقه بهترین چاپگرهای سه بعدی ایرانی از امروز در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نمایشگاه چاپ سه بعدی و مسابقه بهترین چاپگرهای سه بعدی ایرانی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

این نمایشگاه که از امروز تا سیزدهم اردیبهشت ماه در سالن اجلاس سران ادامه دارد، ۱۷ دستگاه چاپگر سه بعدی ایرانی حضور دارند.

مسابقه بهترین چاپگر یکی از بخش های این نمایشگاه به شمار می رود که ۱۳ دستگاه ایرانی در بخش FDM و چهار دستگاه در بخش DLP به رقابت می پردازند و در نهایت بهترین چاپگر سه بعدی در آخرین روز رویداد انتخاب می شود.

روند اجرایی مسابقه بدین شکل است که تیم ها یا شرکت های ایرانی تولید کننده چاپگرهای سه بعدی دستگاه های خود را از نظر کیفیت، دقت و قیمت به نمایش می گذارند تا از این حیث مورد مقایسه قرار بگیرند.

نخستین نمایشگاه صنعت چاپ سه بعدی و مسابقه انتخاب بهترین چاپگرهای سه بعدی ایرانی توسط ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از امروز تا سیزدهم اردیبهشت ماه در سالن اجلاس درحال برگزاری است.

    • مهیار اسی IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عالی برگزار شود

