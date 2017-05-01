بزرگترین گردهمایی دانشجویان و اساتید کامپیوتر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «چهلمین سال تاسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی» توسط دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، روز دوشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی، تا ۱۵ اردبیهشت ماه فرصت دارند تا با تکمیل مراحل ثبت نام در سایت http://۴۰th-cse.sbu.ac.ir به صورت رایگان در این مراسم شرکت کنند.

دکتر فریدون شمس، دبیر جشن چهل سالگی رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اهداف برگزاری این مراسم را شناساندن این رشته به دانشجویان ورودی جدید رشته کامپیوتر عنوان کرد تا با تاریخچه این دانشکده، رشته و زحماتی که برای آن صرف شده است، آشنا شوند.

وی افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم، تاریخ ۴۰ سال اخیر دانشگاه و تلاش هایی که در زمینه رشته کامپیوتر صورت گرفته را بازشناسی کنیم، برهمین اساس برنامه ای را تدوین کردیم که مخاطبان آن چندین دسته از افراد هستند. در درجه اول هدف گیری ما دانشجویان شاغل به تحصیل هستند، نزدیک به یک هزار دانشجو شاغل به تحصیل داریم که تقریبا نیمی از آنها دانشجوی کارشناسی و نیم دیگر دانشجویان کارشناسی ارشد دکتری هستند.

دبیر جشن چهل سالگی رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی، یکی دیگر از اهداف برگزاری این مراسم را قدردانی از اساتید پیشکسوت کامپیوتر عنوان کرد و افزود: طی این ۴۰ سال اساتید سرشناسی بودند که زحمات زیادی کشیدند، برخی در قید حیات هستند و از آنها قدردانی می شود.

وی ادامه داد: یک بخش دیگر که دانشگاه های دیگر از آن غافل بودند، فارغ التحصیلان هستند، بنابراین با انتشار فراخوان از فارغ التحصیلان دانشکده برای حضور در جشن دعوت کرده ایم همچنین سایتی را برای کنفرانس در نظر گرفته ایم و ثبت نام انجام شده و برنامه خاصی برای این فارغ التحصیلان خواهیم داشت.

دبیر جشن چهل سالگی رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی افزود: براساس این برنامه، یک انجمن و یا جمعی از فارغ التحصیلان از رشته کامپیوتر ایجاد می شود که این افراد می توانند برنامه خود و ارتباطات خود را گسترش دهند، تا کنون ۳۰۰ نفر از فارغ التحصیلان ثبت نام کرده اند و برآورد ما این است که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان، اساتید، فارغ التحصیلان در این جشن شرکت خواهند کرد و علاوه بر گروه های مذکور، مدیران IT کشور نیز برای آشنایی با یک سری از توانمندی ها و پتانسیل های دانشگاه دعوت می شوند، در کنار این گردهمایی و جشن یک تعداد غرفه و نمایشگاه برپا کرده ایم.

شمس خاطرنشان کرد: تمام روسای دانشکده‌های کامپیوتر در کشور و همچنین اساتیدی که رئیس گروه کامپیوتر هستند نیز برای این مراسم دعوت خواهند شد، به جهت اینکه دانشگاه شهیدبهشتی اولین دانشکده انفور ماتیک در کشور است. قبل از آن در سال ۵۲ مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر را داشتیم ولی در هیچ دانشگاهی دانشکده‌ای به نام کامپیوتر و یا انفورماتیک نداشتیم. در سال ۵۶ در دانشگاه شهیدبهشتی دانشکده مستقلی با عنوان دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت تشکیل شد و در رشته علوم کامپیوتر و رشته سیستم دانشجو پذیرش کرد.

وی تصریح کرد: اکنون که این سیر تحولی ایجاد شده است تا کنون تغییراتی رخ داده و رشته های مدیریت، حسابداری، آمار به دانشکده های خود منتقل شده اند، آنچه باقی مانده رشته کامپیوتر است و دانشگاه شهید بهشتی چون قصد داشت، دانشگاه جامع باشد و رشته فنی نداشت، به جذب دانشجو در رشته برق نیز پرداخت. حدود ۱۶ سال این دو رشته باهم بودند که بعد از مدتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر جدا شد.

وی با اشاره به برنامه روز جشن افزود: برنامه روز دوشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود از ساعت ۸ الی ۸.۳۰ میهمانان پذیرش می شوند، ساعت ۸.۳۰ الی ۹ برنامه قرائت قرآن و سرورد جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

شمس افزود: ساعت ۹ الی ۹.۳۰ مهندس جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناری ارتباطات به عنوان سخنران افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد. سپس کلیپ هایی از مجموعه مصاحبه های صورت گرفته از اساتید پیشکسوت پخش خواهد شد که دراین کلیپ ها اساتید مذکور درباره چونگی شکل گرفتن دانشکده کامپیوتر سخن خواهند گفت.

وی ادامه داد: بعد از پخش کلیپ از حدود ۱۰ نفر از اساتید پیشکسوت دانشکده کامپیوتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

دبیر جشن چهل سالگی رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی گفت: سپس چهره ماندگار دانشکده کامپیوتر به نام «مهندس محمد تقی روحانی رانکوهی» از اساتید بازنشسته دانشکده تقدیر می شود . یک بخش از برنامه هم به تقدیر از خدمات مرحوم دکتر اسماعیلی از روسای پیشین دانشکده کامپیوتر اختصاص یافته است و همچنین از خانواده شهدای این دانشکده تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم مراسم بعد از ظهر همان روز صرفا برای فارغ التحصیلان برگزار می شود و مجمع فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر باقی می مانند. در این مراسم توضیح داده می شود که برنامه های بعدی فارغ التحصیلان به چه صورت باشد.

شمس با اشاره به رشته های دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: رشته اصلی دانشگاه، کامپیوتر است و دارای گرایش های نرم افزار، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر است، دانشجویان از ابتدا که وارد دوره کارشناسی می شوند به یکی از گرایش ها وارد می شوند ولی در دوره کارشناسی ارشد دانشجویان تخصصی تر کار می کنند.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه شهید بهشتی تنها دانشگاهی است که در رشته فناوری اطلاعات دارای گرایش معماری سازمانی است و اخیرا نیز قراردادی را با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطلات برای ایجاد این رشته در ۵ دانشگاه دیگر منعقد کرده است.