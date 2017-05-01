دیدار موساد و سیا با ادمینهای تلگرامی برای نفوذ در انتخابات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر سایت روسی «تهنووار» از دیدار عوامل موساد و سیا با هدف اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران، در مالزی دیداری محرمانه با برخی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی از جمله «روح‌الله زم» و «بابک اجلالی» داشته‌اند.

این سایت روسی نوشت: شبکه اجتماعی تلگرام امروزه به یک شبکه اجتماعی تبدیل شده است که کاربران زیادی در سراسر دنیا از جمله ایران دارد، بنابراین می توان استفاده های زیادی از آن کرد.

در ادامه نوشته شده است که در فوریه سال ۲۰۱۷ روزنامه تایمز آو اسرائیل اعلام کرد که برخی از اعضای ارتش اسرائیل جلساتی در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات اخیر ایران داشته اند. همچنین موساد، سرویس امنیتی اسرائیل تلاش های بسیار زیادی در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات ایران با همکاری سازمان اطلاعات ترکیه، انجام داده است چراکه ترکیه همسایه نزدیک ایران است و کار را برای آن ها راحت تر می کند.

این گزارش با اشاره به همه گیر بودن تلگرام و تاثیر آن بر مردم ایران گفت که اعضای موساد و همچنین سازمان امنیت و اطلاعات آمریکا، موساد با برخی از ادمین های کانال های تلگرامی پر طرفدار در مالزی دیدار داشته اند و از آن ها خواسته اند تا با نفوذی که پیام رسان تلگرام در میان مردم دارد بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیر بگذارند. از جمله ادمین های کانال های تلگرامی معروف روح الله زم و بابک اجلالی هستند که ادمین دو کانال تلگرامی پر طرفدار و مخالف نظام ایران هستند.

این سایت در پایان این گزارش نوشت، باید تا ۱۹ می ۲۰۱۷ ( ۲۹ اردیبهشت) صبر کنیم تا ببینیم آیا آن ها می توانند بر انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیر بگذارند یا نه؟!