۷ مرکز درمانی تامین اجتماعی در ۷ استان امروز افتتاح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی درخشان پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح بیمارستان میلاد اهواز اظهار کرد: مراسمی که امروز برگزار شد، افتتاح همزمان هفت پروژه در هفت استان است. تمامی این پروژه ها توسط ریاست جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

وی افزود: طی این مدت در حوزه درمان دو راهبرد کلی را پیگیری و ساختارهای آن را ایجاد کردیم که این افتتاحیه ها نیز در همین راستا است. اولین مسئله حرکت بر اساس برنامه است و از دو سال قبل کلیه فعالیت ها تحت عنوان برنامه های عملیاتی تدوین و به تصویب هیئت مدیره سازمان شده است.

درخشان بیان کرد: دومین مسئله اینکه زیرساخت های لازم برای پیشرفت فراهم شود. یکی از مسائل مهم و اساسی که به شدت مورد توجه هیئت مدیره سازمان قرار گرفته همین تأمین زیرساخت ها هست. همچنین نصب his در تمامی بیمارستان ها نیز یکی دیگر از مسائل مهم و مورد توجه سازمان است.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس همین ایده کلی که زیرساخت های آی تی باید گسترش پیدا کند تا برنامه های توسعه آینده محقق شود را نیز مدنظر داریم. آیندگان برای ارائه برنامه باید بستر لازم را داشته باشند و بدون برنامه وارد میدان عملیات نشوند.

درخشان عنوان کرد: توسعه مراکز درمانی یکی از سیاست های سازمان هست که نگاه ویژه ای هم به این حوزه داریم. تلاش می شود تا در سراسر کشور به مناطق محروم توجه بیشتری برای این توسعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: امیدوارم در استان خوزستان با حمایت و عنایت ویژه استاندار خوزستان این مرکز درمانی بتواند فعالیت کامل خود را ارائه دهد و ظرف مدت بسیار کوتاهی به بهره برداری نهایی رسیده و خدمات خوبی را به مردم استان خوزستان ارائه دهد.

صادق جلیلی مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: در سال ۸۶ بازسازی بنای قدیمی این ساختمان را در چهار طبقه با بخش های مختلف آغاز کردیم که از این بین می توان به داخلی، سی.سی. یو، بخش های پارکلینیکی، درمانگاه فیزیوتراپی، آندوسکپی و رادیولوژی اشاره کرد.

