به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت ارتباطات و تبليغات جشنواره فيلم كارآفريني اعلام كرد شوراي سياستگذاري جشنواره در حكم انتصاب حسنپور به تعهد، شايستگي و تخصص وي اشاره و هدف از برگزاري جشنواره كارآفريني را توجه به نقش اساسي و مهم فعاليتها و اقدامهاي فرهنگي در راستاي تحقق سياستهاي عالي كارآفريني ذكر كرده است.
حسنپور از هنرمندان جوان كشور و پايهگذار چند جشنواره، سمينار و كارگاه آموزشي فرهنگي و دبير چند جشنواره كارآفريني بوده است. نخستين جشنواره فيلم كارآفريني با مشاركت و همكاري شهرداري تهران و شبكه دوم سيما از 18 تا 21 ارديبهشت سال آينده در تهران برگزار ميشود.
داود حسنپور با حكم شوراي سياستگذاري نخستين جشنواره فيلم كارآفريني به عنوان دبير اين جشنواره نوپا منصوب و مشغول به كار شد.
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