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۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۹

حسن‌پور دبير نخستين جشنواره فيلم كارآفريني شد

داود حسن‌پور با حكم شوراي سياستگذاري نخستين جشنواره فيلم كارآفريني به عنوان دبير اين جشنواره نوپا منصوب و مشغول به كار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت ارتباطات و تبليغات جشنواره فيلم كارآفريني اعلام كرد شوراي سياستگذاري جشنواره در حكم انتصاب حسن‌پور به تعهد، شايستگي و تخصص وي اشاره و هدف از برگزاري جشنواره كارآفريني را توجه به نقش اساسي و مهم فعاليت‌ها و اقدام‌هاي فرهنگي در راستاي تحقق سياست‌هاي عالي كارآفريني ذكر كرده است.

حسن‌پور از هنرمندان جوان كشور و پايه‌گذار چند جشنواره، سمينار و كارگاه آموزشي فرهنگي و دبير چند جشنواره كارآفريني بوده است. نخستين جشنواره فيلم كارآفريني با مشاركت و همكاري شهرداري تهران و شبكه دوم سيما از 18 تا 21 ارديبهشت سال آينده در تهران برگزار مي‌شود.
کد مطلب 396687

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