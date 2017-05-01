چین روبات جنگنده می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نخستین مبارزه روبات های غول پیکر در آگوست ۲۰۱۷ میان Megabot های آمریکایی و Kuratas ژاپن برگزار می شود. اما به نظر می رسد چین هم قرار است به این مبارزه بپیوندد. درهمین راستا نمونه ای از یک روبات جنگنده با گنجایش یک نفر و چهار دست وپا رونمایی کرده است. روبات جنگنده چینی Monkey King نام دارد.

روبات های جنگنده از جنس تمام فولاد ساخته شده اند و دارای اسلحه های مختلفی هستند.

اخبارهای منتشر شده نشان می دهد روبات های مگابات آمریکا احتمالا جنگ افزارهای متعددی دارند، مانند پینت بال هایی بزرگ که رویه آن مملو از دندانه های فلزی است، بازوهایی اره مانند و چنگال های هیدرولیکی.

اما از روبات های کوراتاس ژاپن اخبار چندان منتشر نشده است. اما به نظر می رسد نسبت به روبات های آمریکایی خشونت کمتری داشته باشند.

اما در این میان شرکت «گریت متال» چین نیز قصد دارد با روبات «مانکی کینگ» وارد این رقابت شود.

مانکی کینگ یک روبات جنگنده با ظرفیت یک نفر است که وزنی معادل ۴ تن دارد. روبات می تواند به طور دلخواه روی چهار دست و پا یا روی دوپا راه برود. سر روبات نیز می چرخد.

اکنون باید منتظر ماه آگوست و برگزاری این مسابقه ماند تا مشخص شود برترین روبات جنگنده کدام است.