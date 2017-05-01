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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

مجارستان قهرمان رقابت‌های کشتی پهلوانی اروپا شد

مجارستان قهرمان رقابت‌های کشتی پهلوانی اروپا شد

رقابت‌های کشتی قهرمانی اروپا با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی اروپا، زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی با حضور ۱۸ کشور در شهر نویساد صربستان برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم مجارستان به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های بلغارستان و گرجستان عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۸۰ کیلوگرم: ۱- معین محسنی (هلند) ۲- بختیار اسرافیلوف (آذربایجان) ۳- نیکیتا گراسیمواس (لیتوانی) و مورتازی یوسوپوف (روسیه)

۹۰ کیلوگرم: ۱- زائور گاگینیدزه (گرجستان) ۲- پاتریک زوروزکی (مجارستان) ۳- الکساندر مارملجوک (استونی) و عثمان حاجی مراد اف (روسیه)

۱۰۰ کیلوگرم: ۱- کالویان کولیف (بلغارستان) ۲- احمد سعید (فرانسه) ۳- سورید باریس (بلاروس) و اوزولینیس آندریس (لیتوانی)

۱۰۰ + کیلوگرم: ۱- ایوان بلاگویف (بلغارستان) ۲- واسیل صفربایوف (آذربایجان) ۳- سلاویچ رزیسیدزه (گرجستان) و آریا شیخ حسینی (هلند)

کد مطلب 3966882

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