هندبالیست همدانی در لیست نفرات اعزامی به رقابتهای آسیایی قرارگرفت

سحر فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ششمین دوره رقابت های قهرمانی هندبال ساحلی آسیا هجدهم تا بیست و پنجم ماه جاری در کشور تایلند برگزار می شود.

وی اضافه کرد: مهدی خوش قدم تنها همدانی حاضر در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی کشور است.

فرجی بیان کرد: این هندبالیست ملی پوش به همراه ۱۱ بازیکن دیگر هم اینک در ششمین اردوی تیم ملی هندبال کشور به میزبانی بندرعباس حضور دارد.

وی عنوان کرد: تیم ملی کشورمان در این رقابت ها که انتخابی پیکارای جهانی محسوب می شود، در دور مقدماتی و در گروه دوم با تیم های تایلند، افغانستان، امارات و ویتنام هم گروه است.

وی یادآور شد: خوش قدم سابقه عضویت در اردوی تیم ملی رده های سنی مختلف را دارد و بارها در ترکیب تیم ملی کشورمان عنوان های قهرمانی بین المللی را کسب کرده است.