امارات خواستار اعمال فشار بر اسرائيل براي پيوستن به NPT شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري امارات ( وام)، دولت امارات از سازمان ملل متحد خواست تا اسرائيل را براي همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت فشار قرار دهد، تا تمام فعاليت هاي هسته اي اسرائيل فاش شود.

دربيانيه اي كه "سيد عبدالله حسن عبيد الشامسي" درنشست شب گذشته كميته اول مجمع عمومي قرائت كرد، آمده است : خاورميانه و حاشيه خليج ( فارس) بيش از منطقه ديگري در جهان متشنج است و اين وضعيت نه فقط به علت تكرار جنگ ها و ادامه اشغالگري اسرائيل در سرزمين هاي فلسطيني وعربي است، بلكه به علت دراختيار داشتن مدرن ترين زرادخانه هاي سلاح هاي كشتار جمعي و وسايل رسيدن به آنلإ همچنين سعي بعضي از كشورهاي خاورميانه براي ساخت مراكز هسته اي خارج از قانون آژانس بين المللي است كه اين مسئله جاي نگراني دارد، البته نه فقط براي امنيت و ثبات منطقه و ملت هاي آن، بلكه براي كل منطقه و جهان نگران كننده است.

امارات دراين بيانيه، بار ديگر سياست اسرائيل را درجهت در اختيار گرفتن سلاح هاي اتمي و گسترش آن محكوم كرد و همچنين از جامعه بين المللي خواست تا اقدامات ضروري و ممكن را براي تحت فشار قراردادن اين رژيم اتخاذ كنند تا بدون هيچ وقت كشي مجبور به اجراي تعهدات موجود در قطعنامه هاي سازمان ملل متحد شود.

وي همچنين برضرورت فراخواندن اسرائيل از سوي سازمان ملل متحد براي توقف فوري توليد يا جمع آوري و ذخيره هرگونه مواد تجزيه شونده يا هرمواد يا ابزار و آلات و تجهيزات ديگري كه در توليد سلاح كشتار جمعي استفاده مي شود، تاكيد كرد.

توقف همه آزمايشات هسته اي ، از بين بردن همه زرادخانه هاي هسته اي موجود و همچنين مقيد كردن همه كشورها از جمله كشورهاي هسته اي به تعهداتشان درقبال قطعنامه هاي سازمان ملل متحد از ديگر موضوعاتي بود كه دراين بيانيه آمده بود.