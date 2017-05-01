همدان در طرح وارنیش فلورایدتراپی دندان موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دست‌اندرکاران اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان استان همدان تجلیل شدند.

جلال الدین امیری در این برنامه با گرامیداشت روز دندانپزشک به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای پیشبرد طرح تحول سلامت دهان و دندان در استان همدان اشاره و از زحمات همه افرادی که در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت دهان و دندان در استان همدان تلاش صادقانه داشتند، قدردانی کرد و گفت: زحمات تمام افرادی که برای تامین و حفظ و ارتقای سلامت جامعه تلاش می‌کنند ستودنی است.

وی بابیان اینکه طی دو سال اجرای طرح تحول سلامت معادل ۳۰ سال در حوزه دهان و دندان کار شد، گفت: همدان در طرح وارنیش فلورایدتراپی دندان از لحاظ پوشش جمعیت هدف به صورت ۱۰۰ درصدی موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه هزینه اجرای وارنیش فلورایدتراپی دندان در مطب شخصی پزشکان بین ۸۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است، گفت: در استان همدان برای اجرای هر مرحله از این طرح ۱۵ هزار میلیارد هزینه شده است.

مدیر سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز خلاصه‌ای از مهمترین اقدامات انجام شده بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت را تشریح کرد.

مهرداد صدیقی انعقاد قرارداد دندانپزشک خانواده شهری را در دستورکار دانست و توضیحاتی در مورد تامین و تجهیز واحدهای مختلف ساختمانی، خرید تجهیزات و مواد مصرفی، جذب کامل اعتبارات دهان و دندان، تشکیل کمیته فنی بازرگانی و حضور در اولین و دومین نمایشگاه سالگرد دستاوردهای دندانپزشکی بیان کرد.

وی کمبود نیروی دندانپزشک را ازجمله مشکلات عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: کمبود سیستمهای ارتباطی به ویژه در شهرستانها با برنامه‌ریزی و مساعدت مسئولان رفع شود.

مدیر سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی همدان از همکاری واحدها و سازمانهای مختلف برای خدمات وارنیش فولوراید تشکر کرد.