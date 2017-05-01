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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی:

۵۷۰۰ معلول خراسان جنوبی کارت معلولیت بین المللی دریافت کردند

۵۷۰۰ معلول خراسان جنوبی کارت معلولیت بین المللی دریافت کردند

بیرجند- معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: برای پنج هزارو ۷۴۹ نفر از معلولان استان کارت هوشمند معلولیت بین المللی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله رضا زاده ظهر دوشنبه در نشست دبیران کمیسیون های پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت استان هدف از برگزاری این جلسه را  بررسی عملکرد کمیسیون ها از آغاز اجرای طرح بین المللی طبقه بندی عملکرد، ناتوان و سلامت و وضعیت صدور کارت هوشمند معلولین استان دانست.

وی اظهار داشت: با توجه به تعداد حدود ۲۰ هزار معلول استان، از سال ۹۲ تاکنون ۹ هزار و ۷۲۸ نفر در کمیسیون های جدید شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه از سال ۹۴ تاکنون برای پنج هزارو ۷۴۹ نفر کارت هوشمند معلولیت بین المللی صادر شده است، افزود: طرح پایش کمیسیون ها در آینده نزدیک نیز اجرایی خواهد شد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی خواستار دقت لازم اعضا در خصوص برگزاری جلسات و گزارش به موقع اقدامات شد و گفت: این امر موجب تسریع صدور کارت شناسایی معلولیت خواهد شد.

کد مطلب 3966987

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