۵۷۰۰ معلول خراسان جنوبی کارت معلولیت بین المللی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله رضا زاده ظهر دوشنبه در نشست دبیران کمیسیون های پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت استان هدف از برگزاری این جلسه را بررسی عملکرد کمیسیون ها از آغاز اجرای طرح بین المللی طبقه بندی عملکرد، ناتوان و سلامت و وضعیت صدور کارت هوشمند معلولین استان دانست.

وی اظهار داشت: با توجه به تعداد حدود ۲۰ هزار معلول استان، از سال ۹۲ تاکنون ۹ هزار و ۷۲۸ نفر در کمیسیون های جدید شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه از سال ۹۴ تاکنون برای پنج هزارو ۷۴۹ نفر کارت هوشمند معلولیت بین المللی صادر شده است، افزود: طرح پایش کمیسیون ها در آینده نزدیک نیز اجرایی خواهد شد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی خواستار دقت لازم اعضا در خصوص برگزاری جلسات و گزارش به موقع اقدامات شد و گفت: این امر موجب تسریع صدور کارت شناسایی معلولیت خواهد شد.