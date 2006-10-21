راه اندازي 57 شعبه سيال تامين اجتماعي در مناطق محروم كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، مشاور اجرايي مديرعامل و معاون امور استان هاي سازمان تامين اجتماعي گفت: سازمان تامين اجتماعي در قالب شعب مادر و سيال نسبت به ارائه خدمت به بيمه شدگان ، مستمري بگيران و كارفرمايان اقدام مي كند. اين سازمان تا كنون در مناطقي كه جمعيت بيمه شدگان اصلي آن بيش از دو هزار نفر و تعداد كارگاه ها نيز بيش از450 باب بوده ، عموما شعبه تيپ 5 داير مي كرده است و تبعا مناطقي كه مجموع بيمه شدگان به علاوه نيمي از مستمري بگيران آن از دو هزار نفر كمتر بوده از اين امكان محروم بوده اند. از اينرو طرح ايجاد شعب سيال به منظور كاهش مشكلات بيمه شدگان و كارفرمايان مناطق دورافتاده و كم جمعيت و افزايش سطح دسترسي مخاطبان به خدمات سازمان تامين اجتماعي در اين سازمان عملياتي شد.

عزيز بيگي ، از جمله ويژگي هاي شعب سيال را امكان جابه جايي يا استقرار در مناطق مختلف عنوان كرد و گفت: هدف از راه اندازي شعب سيال ارائه خدمات به مخاطبان اين سازمان در هر نقطه از كشور ، كاهش هزينه ارائه خدمات از طريق عدم ايجاد شعبه به روش سنتي ، سازماندهي مناسب نيروي انساني و افزايش كارايي ، توزيع متعادل و مبتني بر عدالت در ارائه خدمات ، افزايش درآمد (با توجه به اينكه حيطه تحت پوشش هر شعبه كوچكتر مي شود) و در نهايت بهبود بازرسي و شناسايي كارگاه ها بوده است.

وي ادامه داد: در شعباتي كه ميزان مراجعات و فشار كار بسيار زياد است شعبات سيال به صورت اقماري در اطراف شعبه مادر مستقر خواهند شد كه سرويس دهي به مخاطبان توسط دو تن از همكاران اين سازمان در اماكن مشخص شده مجهز به كامپيوتر و ساير امكانات مورد نياز انجام مي گيرد.

بيگي با اشاره به استقبال چشمگير بيمه شدگان و مستمري بگيران از اجراي اين طرح ، گفت: پيش از اين مخاطبان سازمان تامين اجتماعي كه غالبا بيمه شدگان و مستمري بگيران هستند در مناطق كم جمعيت و دور دست جهت ارتباط با سازمان و دسترسي به خدمات در حال ارائه مجبور بودند مسافت هاي طولاني كه گاه فاصله يك منطقه تا نزديك ترين شعبه به 150 و200 كيلومتر هم مي رسيد را طي كنند تا به شعبه سازمان دسترسي پيدا كنند كه با اجراي اين طرح ضمن تسهيل در روند خدمت رساني به بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان ، از تجمع و مراجعات مخاطبان به شعب مادر نيز كاسته شده است.

وي افزود: تعداد 57 مجوز ايجاد شعب سيال از سوي سازمان تامين اجتماعي صادر شده است كه حدود 26 شعبه آن تا كنون فعال و مابقي در دست ايجاد است.

معاون امور استان هاي سازمان تامين اجتماعي نيز با اشاره به فعاليت ديگر اين سازمان در تسهيل ارائه خدمات به مخاطبان، گفت: سازمان تامين اجتماعي به منظور برون سپاري، پاره اي از فعاليتهاي اين سازمان كه حجم بسيار زيادي را در شعب به خود اختصاص داده اند و نقش محوري و حاكميتي كمتري نيز دارند و عمدتا امور تعهدگري محسوب مي شود به واحدهاي كارگزاري محول مي كند كه شامل دريافت ليست و ديسكت حق بيمه از كارفرمايان ، چاپ، صدور و تمديد دفترچه درماني و... است.

وي افزود: تاكنون 6 واحد كارگزاري در سراسر كشور فعال شده اند و مجوز 11 واحد ديگر نيز صادر شده است كه 4 واحد آن متعلق به تهران و 7 واحد ديگر در استان هاي كرمان ، گيلان ، خراسان رضوي ، كرمانشاه ، خوزستان و ماهدشت كرج فعال خواهد شد.