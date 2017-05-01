ادعاهای سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، نبیل ابوردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین ادعاهایی را ضد ایران متهم کرد.

وی مدعی شد: سخنان حسین شیخ الاسلام مشاور وزیر خارجه ایران ضد رئیس تشکیلات خودگردان و مبارزات ملت فلسطین مردود و غیرمسئولانه است. وی که کشورش در ایجاد دودستگی میان فلسطینی ها نقش دارد حق ندارد که از فلسطین و مردم آن سخن بگوید.

سخنگوی تشکیلات خودگردان ادعا کرد که سیاست ایران در راستای تداوم بخشیدن به دودستگی ها بوده و رنج ساکنان غزه را افزایش داده است. کسی که توافق هسته ای را امضا کرده است حق دخالت در امور داخلی فلسطین و اهانت به رئیس تشکیلات خودگردان و رئیس جنبش فتح را ندارد.

وی در ادامه تلاش های سازشکارانه محمود عباس را در راستای حفاظت از اصول فلسطین نامید و مدعی شد: ایران باید از دخالت در امور داخلی ما دست بردارد.

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در همسویی آشکار با اربابان منطقه ای و غربی خود مدعی شد که ایران در دامن زدن به جنگهای داخلی در جهان عرب حرکت می کند و به اسرائیل و دشمنان امت عربی کمک می کند!

وی مدعی شد: تهران به جای اینکه موضع فلسطین در مبارزه برای استقلال را تقویت کند در راستای تضعیف امکان مقابله فلسطین با چالش‌های بزرگی که آینده ملت فلسطین، قدس و مقدسات را تهدید می‌کنند، تلاش می‌کند.

این در حالی است که جنبش فتح نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرد و مدعی شد که هر اقدامی ضد رئیس تشکیلات و رئیس جنبش فتح به خدمت اسرائیل و دشمنان امت عربی است!

فتح ادعا کرد که این مواضع، تشویق کننده اسرائیل است.

این موضع گیری سخنگوی محمود عباس و نیز جنبش فتح در حالی است که ایران همواره حامی ملت فلسطین در برابر اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی بوده است و این رژیم های سازشکار عربی و محمود عباس بوده اند که در راستای سازش و بر باد دادن آرمان فلسطینی ها گام برداشته اند.