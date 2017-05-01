خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی همدان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق صبا ظهر دوشنبه در جلسه مجمع خیران سلامت همدان با اشاره به نیازهای روز جامعه در حوزه سلامت و لزوم توجه به حوزه مشارکتهای اجتماعی و مردمی، بر انجام کارهای تخصصی برای تولید برنامههای مدون و پرمحتوا تأکید کرد.
رئیس مجمع خیران سلامت استان همدان نوآوری و خلاقیت در انجام امور را مهم دانست و به نیازمندیهای استان در حوزه سلامت به خصوص راهاندازی خوابگاه متأهلان و ایجاد بسترهای درمانی اشاره کرد.
محمد صادق صبا با بیان اینکه مددکاری یکی از اهداف مجمع خیرین سلامت استان همدان برای حمایت و کمک به بیماران خاص است، افزود: فرهنگ سازی آحاد مردم در زمینه پیشگیری از بیماری و خود مراقبتی در ابتلا به بیماری و تامین فضای فیزیکی و لوازم و تجهیزات مناسب برای بیماران از دیگر اهداف مجمع است.
وی در ادامه با اشاره به ساخت خوابگاه دانشجویی تحصیلات تکمیلی در همدان اظهار داشت: ساخت این خوابگاه به همت مجمع خیران سلامت استان و خیران از سه سال قبل آغاز شده که در حال حاضر فاز نخست خوابگاه به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به کمک بنیاد فرشچیان برای ساخت خوابگاه گفت: بنیاد فرشچیان برای ساخت خوابگاه دانشجویی تحصیلات تکمیلی کمک کرده و این خوابگاه ۲۲ اردیبهشت سالروز درگذشت محمد علی فرشچیان با حضور خانواده این خیر بزرگوار در همدان افتتاح می شود.
رئیس مجمع خیران سلامت استان همدان به ضرورت ساخت خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی متأهل اشاره و عنوان کرد: هدف از ساخت خوابگاه، حل مشکل و دغدغه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متأهلی است که برای تحصیل به همدان میآیند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از فعالیتهای مجمع اجرای طرح سخاوت است به طوری که چند نفر حامی یک بیمار میشوند و هزینههای درمانی وی را تا بهبود کامل میپردازند.
نظر شما