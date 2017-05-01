معلمان از لحاظ پشتیبابی علمی و معنوی نیاز به توجه ویژه ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رمضانیان ظهر امروز دوشنبه در یادواره بزرگداشت مقام معلم و معلمان شهید که مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، گفت: بسیج برای برطرف کردن خلا ها و کاستی های احتمالی نظام ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: تربیت نسل، حفاظت و صیانت از ارزش ها و باورهای جامعه اسلامی از رسالت های خطیر بسیج فرهنگیان است.
وی دفاع از انقلاب، پاسداشت از ارزش ها و دفاع از کرامت را فلسفه بسیج خواند و اظهارداشت: توسعه و پیشرفت هر جامعه ای در گروه بزرگداشت مقام و جایگاه معلمان است.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشورافزود: اگر جامعه به جایی رسیده، حاصل رنج، زحمت و دلسوزی و دغدغه ی معلمان بوده که مردم را در سیر رشد و تعالی قرار داده است و موانع موجود در مسیر را به جوانان و نوجوانان نشان داده و آنها را از انحراف مصون نگه داشته است.
رمضانیان با بیان اینکه جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام و انقلاب اسلامی بسیار رفیع است، اضافه کرد: متاسفانه علی رغم توصیه ها و تاکیدات و نگاه دین و انقلاب، در این عرصه گام های اساسی برداشته نشده است.
وی با طرح این سوال که چرا در سال های اخیر تعلیم و تربیت از شان و منزلت برخوردار نشده است، ادامه داد: نظام تعلیم وتربیت ما با نظام تعلیم و تربیت اسلامی فاصله گرفته است و تا این راه هم اصلاح نشود مابقی راه ها نیز درست پیش نخواهد رفت.
وی عنوان کرد: اقتصاد آموزش و پرورش بعنوان چالش بزرگ قادر به پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت نیست و نمی تواند آنطور که باید حمایت کند.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشوربا اشاره به اینکه اقتصاد مسئلهای جدا از فرهنگ نیست، گفت: تمام مشکلات اقتصادی ما تنها از مسیر اقتصاد حل نمیشود بلکه بخشی از آن ازکانال مسائل فرهنگی حل میشود.
رمضانیان اضافه کرد: فرهنگ تولید و اشتغال، با کنار هم قرار گرفتن دو مفهوم مصرف و توزیع توسعه مییابد بنابراین باید سبک زندگی و رفتار اقتصادی مبنی بر فرهنگ خود را تغییر دهیم.
وی اظهارداشت: امروز الگوهای غربی، اقتصاد و فرهنگ ما را بیمار کرده است و برای درمان آن تنها باید به سراغ الگوهایی برآمده از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی باشیم.
وی بیان کرد:امروزه توجه لازم به معلمان نمیشود و باید به آن پرداخت و این مهم در تربیت نسل آینده تاثیرگذار خواهد بود لذا میطلبد این قشر از لحاظ پشتیبابی علمی و معنوی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
