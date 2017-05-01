ّآسانسورهای ادارات قزوین همچنان ایرادفنی دارد/ مردم مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا طاهری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره استاندارد قزوین برگزار شد اظهارداشت: یکی از کارهای مهم ما تدوین استانداردهای ملی است که با این کار ویژگی های یک کالای مرغوب را مشخص می کنیم تا تولیدکننده بر اساس آن فعالیت خود را دنبال کند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۵۲ مورد استاندارد ملی در استان تدوین شد که در رشته های مختلف ازجمله برق، مکانیک، مواد غذایی، مواد شیمیایی، نساجی، صنایع دستی و سیستم های فنی بود.

طاهری بیان کرد: بازنگری استانداردهای ملی که در هر ۵ سال صورت می گیرد از دیگر کارهای مهم است که در این راستا نیز ۱۰۰ استاندارد در استان بازنگری شد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین یادآورشد:درحال حاضر در ۲۰ استان کشور توانمندی و ظرفیت تدوین استانداردها وجود دارد که خوشبختانه با وجود کارشناسان زبده این امکان در قزوین نیز فراهم شده است و ما نیز در این حرکت ملی سهیم هستیم.

وی گفت: یکی از سیاست ها که در چند سال اخیر دنبال شده تشکیل «کمیته های فنی متناظر» است که در این زمینه نیز چهار کمیته را در استان فعال کرده ایم.

طاهری اضافه کرد: در حوزه استاندارد سازی موضوع آموزش مدیران کنترل کیفیت در اولویت است و در این زمینه نیز در سال گذشته ۱۳ هزار نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و ۱۱۰۰ نفر ساعت آموزش برای کارشناسان برگزار شد.

مدیرکل استاندارد استان قزوین اظهارداشت: یک سری آموزش ها نیز برون سازمانی و عمومی است که در این بخش هم ۴۹۰۰ نفر ساعت آموزش در همایش ها و سمینارها داده شده است.

وی بیان کرد: در ارزیابی انطباقی هم تعداد ۱۸۱ فقره پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی صادر شد که ۹۵ درصد آنها اجباری و ۵ درصد مجوز تشویقی بود.

ضریب نفوذ استاندارد در استان بالای ۹۰ درصد است

طاهری در ادامه ضریب نفوذ استاندارد دراستان را بیش از ۹۰ درصداعلام کرد و یادآورشد: با این روند خوشبختانه ۹۰ درصد کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند و در استان تولید می شوند گواهی استاندارد دارند و مابقی یا واحدهای متوقف شده هستند و یا پروانه تولید آنها باطل شده است.

وی اضافه کرد: زمان تمدید گواهی استاندارد در گذشته سه ساله بود که از سال گذشته به یک سال کاهش یافته که در این مدت تعداد ۴۵۵ فقره گواهی استاندارد در استان تمدید شد.

طاهری اظهارداشت: با ثبت یک هزار و ۱۶۹ فقره اظهارنامه وارداتی تنها ۵ درصد این کالاها تایید نشدند و مرجوع شد.

بازرسی از ۲۵۰۰ واحد تولیدی در استان

وی دراین نشست خبری ازاهمیت بازرسی واحدهای تولیدی برای کنترل استانداردها هم خبرداد وگفت: تعداد ۵۰۰ واحد تولیدی در استان شرایط بازدیدهای استاندارد را دارند که با میانگین ۴ نوبت بازدید در سال تعداد ۲۵۰۰ مورد بازدید از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان بیان کرد: در بازرسی فنی از صنایع «انرژی بر» اقدامات خوبی صورت گرفت و با ۸۳ فقره بازرسی ممیزی انرژی در مدت اعلام شده تعداد ۵۰ مجوز استاندارد انرژی هم صادر شد.

طاهری گفت:با نمونه برداری از ۲۵۰۰ مرکز تولیدی با استفاده از ۶۳ آزمایشگاه همکارزمینه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به سایر استانها نیز فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح طاها ۸۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در استان صورت گرفت و ۳۴۵۰ مورد نمونه برداری از کالاها نیز انجام شد.

مدیرکل استاندارد استان گفت: همچنین ۵۰ نمونه از کالاهای وارداتی مانند روغن زیتون، روغن کنجد هم انجام شد و در کالیبراسیون مراکز عرضه سوخت هم که باید سالی دوبار انجام شود در استان سالی ۴ نوبت صورت گرفت و ۳۶۰۰ مورد کالیبراسیون توسط کارشناسان استاندارد عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: ۸۲۸ مورد کالیبراسیون باسکول های ثابت و هم کف در استان صورت گرفت و برای اولین بار ۶۷۰۰ وسیله سنجش و ترازو کنترل شد.

صدور ۴ فقره گواهی آزمایشگاه همکار

طاهری در ادامه بیان کرد:صدور ۴ فقره گواهی آزمایشگاه همکار در سال گذشته موجب شدتعداد آزمایشگاه های فعال به ۶۳ مورد افزایش یابد و با نمونه برداری از ۲۵۷ طلافروشی از تقلب در این صنف جلوگیری شد.

وی اظهارداشت: در سال اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید، رعایت استانداردها ضروری است زیرا اگر کیفیت در کالا مورد توجه قرار نگیرد تولید پایدار و رقابت سالم و صادرات نیز محقق نخواهد شد.

طاهری گفت: افزایش پوشش استانداردها از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی است و سازمان استاندارد به عنوان حامی اصلی، جدی و واقعی تولید و اشتغال برای تضمین حقوق شهروندان و مصرف کنندگان رعایت استاندارد را لازم و ضروری می داند.

وی اظهارداشت: در صدور مجور حلال تنها مرجع رسمی در کشور سازمان استاندارد است که یک فقره جواز حلال نیز در قزوین صادر شد و از این پس نیز فقط این سازمان اجازه صدور پروانه غذای حلال را دارد.

آسانسورهای دولتی همچنان مشکل دارد

طاهری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص رفع اشکال فنی آسانسور ادارات دولتی گفت: چالش ما با دستگاههای اجرایی جدی است و هنوز به تذکر وهشدار اداره استاندارد برای رفع عیب آسانسورها جواب منطقی نداده اند و هنوز مشکلات باقیست.

وی اضافه کرد: با جرات می گویم فقط ۱۰ درصد ادارات به نگرانی و تذکر ما در خصوص رفع عیوب فنی آسانسورهای ادارات پاسخ داده اند و باید مردم در موقع استفاده از این تجهیزات مراقب باشند زیرا هر لحظه امکان وقوع حادثه داریم.

مدیرکل استاندارد استان قزوین اظهارداشت: هرچند دوست نداریم با پلمب کردن اسانسورهای دارای ایراد موجب نارضایتی مردم و مراجعه کنندگان به ادارات شویم اما سخت گیری ما فقط برای حفظ سلامت شهروندان است و امیدواریم عزم جدی تری برای رفع عیب آسانسورهای دولتی وجود داشته باشد تا قبل از هر حادثه ای این موضوع حل شود.

تله سیژ قزوین همچنان غیر استاندارد است/ نظر غیر کارشناسی ندهند

طاهری در خصوص استاندارد بودن تجهیزات تله سی یژ هم اظهارداشت: متاسفانه هیچ همکاری از سوی کارفرمای تله سی یژ کامان و زرشک ندیده ایم و تا این تاریخ نیز هیچ گزارشی از شرکت بازرسی مبنی بر رفع عیب تجهیزات ارائه نشده است.

وی اضافه کرد: از نظر ما این تله سی یژ گواهی استاندارد ندارد هر چند شورای فنی اجازه فعالیت را صادر کرده اما آن را تایید نمی کنیم و اگر حادثه ای رخ دهد متولیان باید پاسخگو باشند.

طاهری از اظهارنظر برخی از اعضاشورای شهر در مورد استاندارد بودن تجهیزات این مکان گلایه کردو گفت: باید در این زمینه کارشناسان اظهارنظر کنند و با نگاه سیاسی و بد اخلاقی نمی توان موضوعی را پنهان کرد و سلامت و جان مردم را به مخاطره انداخت.

وی اظهارداشت: هیچکدام از مشکلات بحرانی مجموعه تله سی یژ برطرف نشده و اداره استاندارد فعالیت آن را تایید نمی کند و چون منافع شخصی در اعمال قانون نداریم با جدیت در صیانت از جان مردم ایستاده ایم و پیگیر اجرای قانون هستیم.

آسانسور آکادمی آب استاندارد نیست / مردم مراقب باشند

طاهری در خصوص استاندارد نبودن آسانسور آکادمی آب هم هشدار داد و از مردم خواست از این آسانسور استفاده نکنند.

صدور دو فقره گواهی استاندارد باقلوا

طاهری اضافه کرد: تاکنون دو فقره گواهی استاندارد باقلوا در قزوین صادر شده که با این کار نگاه مشتریان به این محصول تغییر کرده و به سلامت مشتریان هم کمک شده است.

به سودجویان اجازه فعالیت نمی دهیم

مدیرکل استاندارد استان یادآورشد:مهمترین چالش و نگرانی مافرار از قانون برخی افراد سودجوست که خوشبختانه با تعامل بسیار خوب با دستگاه قضایی و دادستانی که به فکر سلامت مردم هستند با این افراد برخورد شده است.

وی اضافه کرد: برخی افراد به بهانه تولید می خواهند به کیفیت و استاندارد توجه نکنند و سخت گیری و اعمال قانون اداره استاندارد را با حاشیه سازی و سوء استفاده به مخالفت با تولید قلمداد می کنند تا ما کوتاه بیاییم که این کار ممکن نیست.

طاهری تصریح کرد: برخی برای این که تولید نامرغوب و ارزانتری داشته باشند زیر بار استاندارد نمی روند اما حقوق مصرف کننده ایجاب می کند همه موارد قانونی در تولید کالاها رعایت شود تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی اظهارداشت: اجازه نمی دهیم افراد سودجو با تولید غیر استاندارد به اشتغال، تولید، اقتصاد و اعتماد مردم لطمه وارد کنند و موجب شوند کالای مرغوب ایرانی در بازار داخلی و خارجی مشتری خود را از دست بدهد.

طاهری گفت: ساختمان جدید اداره استاندارد با هزینه شدن ۹ میلیارد تومان در دست ساخت است که در نیمه اول امسال افتتاح خواهد شد و ساختمان فعلی به مرکز پژوهشگاه استاندارد تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: قزوین به عنوان قطب صنعتی به داشتن یک مرکز پژوهشگاهی در زمینه استاندارد نیاز دارد و با راه اندازی این مرکز گام موثری برای ارائه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در استان برداشته می شود.

رسانه ها در فرهنگ سازی بسیار تاثیرگذارند

مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: رسانه ها در فرهنگ سازی و آشنایی مردم با حقوق خود در رعایت استانداردها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند و با انتقال بموقع و درست پیام می توانند به سلامت جامعه کمک کنند.