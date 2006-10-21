تمام زوج هاي ثبت ‌نام‌ شده وام ازدواج خود را دريافت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف شب گذشته در مراسم افطاري 700 زوج تهراني كه به همت موسسه مهر و ماه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در فرهنگسراي بهمن برگزار شد ، گفت: وقتي كه مديريت شهري را تحويل گرفتم از مجموع ثبت ‌نام‌ شدگان وام ازدواج ، 110 هزار نفر همچنان در نوبت بوده و وام را دريافت نكرده بودند ، به همين دليل تصميم گرفته شد تا قبل از ثبت ‌نام متقاضيان جديد وام زوج هاي پشت نوبت اعطا شود.

شهردار تهران گفت: اگر ثبت‌ نام جديد انجام مي‌ گرفت متقاضيان تا دو سال ديگر هم اين وام را دريافت نمي ‌كردند.

قاليباف تصريح كرد: هم اكنون هفته ‌اي 3 تا 4 هزار نفر از مجموع 110 هزار متقاضي ثبت‌ نام شده ، وام ازدواج خود را دريافت مي ‌كنند.

وي از اعطاي وام به 700 زوج عضو موسسه مهر و ماه خبر داد و گفت: 700 زوج عضو موسسه مهر و ماه اگر وام شهرداري را دريافت نكرده ‌اند مي ‌توانند براي دريافت اين وام ثبت نام كنند.

شهردار تهران همچنين به زوج هاي جوان تهراني توصيه كرد كه دو سال اول زندگي صبر و تحمل داشته باشند ، عجولانه تصميم نگيرند و نسبت به يكديگر ابراز محبت كنند.