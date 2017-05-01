گلاب گیری از گل های برداشت شده از کویر آران و بیدگل آغاز شد

حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ۱۰ واحد صنعتی و سنتی گلابگیری در شهرستان فعال است که کار گلابگیری را در شهرهای آران و بیدگل، نوش آباد، ابوزدآباد و روستای یزدل انجام می دهند.

وی تاکید کرد: برداشت گل از ابتدای اردیبهشت ماه از ۳۰ هکتار از مزارع کویر آران و بیدگل آغاز شده و تا پایان این ماه نیز ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۰۰ تن گلاب ناب از ۳۰ هکتار گل برداشت شده در شهرستان گرفته شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تغییر الگوی کشت در آران و بیدگل با توجه به کم آبی شدید در منطقه کویری آران و بیدگل تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح امسال سطح زیر کشت گل در آران و بیدگل ۲۵ درصد افزایش یافته است.

فتاحی از برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیر کشت و جایگزینی این محصول با سایر محصولات پرمصرف آب خبر داد و گفت: طبق پیش بینی ها سطح زیر کشت این محصول تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هکتار افزایش می یابد.