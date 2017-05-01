اعلام موضع وزارت بهداشت در تعیین تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی در پاسخ به شایعات اخیر در خصوص کاهش تعرفه ها و ارزش ریالی ضریب K، تاکید کرد: موضوع تعرفه ها و ارزش ریالی ضریب K خدمات درمانی در شورای عالی بیمه در روزهای پایانی سال ۹۵ مطرح شد و به رغم اصرار برخی از سازمان های بیمه گر مبنی بر کاهش ارزش ریالی ضریب K ، هیچ مطلبی در شورای عالی تصویب نشده است و موضع وزارت بهداشت تعیین رشد تعرفه ها و ارزش ریالی ضریب K متناسب با رشد تورم است.

وی افزود: وزارت بهداشت نهایت تلاش خود را در جهت تعیین تعرفه های عادلانه برای خدمات درمانی خواهد نمود تا افزایش هزینه های خدمات درمانی در سال ۹۶ متناسب با رشد سایر هزینه ها اتفاق بیافتد.

آقاجانی گفت: با تعیین تعرفه های متناسب، خدمات با کیفیت حوزه درمان استمرار خواهد یافت و از ورشکستگی و آسیب به موسسات و مراکز بهداشتی درمانی جلوگیری خواهد شد.