به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌غربی، کانون استان ۴۳ اثر نقاشی اعضا با موضوع سلامتی را از ۶ مرکز فرهنگی هنری ماکو، میاندوآب، مجتمع شهید رسول فرخی و ۳ ارومیه و شماره یک و ۲ مهاباد را جهت شرکت در سومین دوره جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان بیمار به گروه سلامت و هنر دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال کرد.

مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی هدایت این اعضا را در کارگاه‌های نقاشی استان جهت حضور در جشنواره بر عهده داشتند.

«گروه بین المللی سلامت و هنر» دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری بیش از۷۰ نهاد و سازمان دولتی، غیردولتی و انجمن های خیریه داخلی و خارجی با هدف ارتقای روحیه کودکان بیمار از طریق پیوند هنر و سلامت طی فراخوانی از تمامی کودکان (زیر ۱۸ سال) دعوت می کند با ارسال نقاشی به دبیرخانه این جشنواره، خاطرات خود از دوره بیماری یا دیدگاه خود درباره بیماری، محیط بیمارستانها، کادر درمانی و اهمیت سلامت را ارایه کنند.

همچنین اختتامیه سومین دوره این رویداد بین‌المللی در حوزه سلامت و هنر، شهریور ماه سال ۹۶ با حضور برگزیدگان جشنواره در در شهر یاسی رومانی برگزار خواهد شد.

اعضا کانون آذربایجان‌غربی در نخستین دوره این جشنواره که به میزبانی ایران برگزار شد جایزه اول نقاشی گروهی و در دومین دوره این جشنواره در بوداپست مجارستان، دو تندیس طلا و یک تندیس نقره را از آن خود کردند.