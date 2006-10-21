به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با بيان برخي از دستاوردهاي نظام در مورد دانشگاهيان و دانشجويان گفت: بايد از اين پتانسيل در جهت گسترش رفاه اجتماعي استفاده كرد.

وي در ادامه افزود: هيچ وقت از انتقاد نگران نبودم، چون كاملا مي دانم كه مي توانيم با منطق اسلامي با همه مسائل برخورد كنيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: بايد حركات دانشجويي از فضاي افراط و تفريط دور باشد.

هاشمي رفسنجاني با افتخار آفرين خواندن دستاوردهاي نظام گفت: نبايد گذشته هاي نظام را مخدوش كنيم و بايد با اصلاح موارد مورد انتقاد منطقي، به بهبود وضع جامعه فكر كنيم.

وي تعامل با جهانيان را شرط اساسي براي حضور در مجامع بين المللي خواند و گفت: مي توانيم با حضور در مجامع مختلف، حقايق را به مردم جهان بگوييم. آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به نظام مديريتي در جامعه كنوني افزود: بايد به سرمايه هاي انساني خود بها دهيم و نگذاريم بادهاي سياسي، نيروهاي صالح و كارآفرين را بربايد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مسائل هسته اي خاطرنشان كرد: مذاكره بهترين راه براي حل مشكلي است كه غربي ها با تحريك آمريكا آن را پيچيده كرده اند.

هاشمي رفسنجاني وحدت و همدلي مردم و مسئولان را مانع نفوذ دشمنان خواند و گفت: بايد همه ما براي مصالح ملي و ديني برخوردي عقلاني با مسايل داشته باشيم.

در آغاز اين ديدار چند تن از اعضاي شوراي مركزي به بيان ديدگاه هاي خويش در خصوص مسايل داخلي و خارجي پرداختند و با طرح سئوالاتي خواهان پاسخ شدند كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به آنها پاسخ داد.