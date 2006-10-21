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۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۷

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

نگذاريم بادهاي سياسي نيروهاي صالح و كارآفرين را بربايد

نگذاريم بادهاي سياسي نيروهاي صالح و كارآفرين را بربايد

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به علاقمندي اكثر قريب به اتفاق دانشجويان به چارچوب انقلاب اسلامي گفت: بايد زمينه كار و فعاليت براي گروه هاي دانشجويي فراهم شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با بيان برخي از دستاوردهاي نظام در مورد دانشگاهيان و دانشجويان گفت: بايد از اين پتانسيل در جهت گسترش رفاه اجتماعي استفاده كرد.

وي در ادامه افزود: هيچ وقت از انتقاد نگران نبودم، چون كاملا مي دانم كه مي توانيم با منطق اسلامي با همه مسائل برخورد كنيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: بايد حركات دانشجويي از فضاي افراط و تفريط دور باشد.

هاشمي رفسنجاني با افتخار آفرين خواندن دستاوردهاي نظام گفت: نبايد گذشته هاي نظام را مخدوش كنيم و بايد با اصلاح موارد مورد انتقاد منطقي، به بهبود وضع جامعه فكر كنيم.

وي تعامل با جهانيان را شرط اساسي براي حضور در مجامع بين المللي خواند و گفت: مي توانيم با حضور در مجامع مختلف، حقايق را به مردم جهان بگوييم. آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به نظام مديريتي در جامعه كنوني افزود: بايد به سرمايه هاي انساني خود بها دهيم و نگذاريم بادهاي سياسي، نيروهاي صالح و كارآفرين را بربايد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مسائل هسته اي خاطرنشان كرد: مذاكره بهترين راه براي حل مشكلي است كه غربي ها با تحريك آمريكا آن را پيچيده كرده اند.

هاشمي رفسنجاني وحدت و همدلي مردم و مسئولان را مانع نفوذ دشمنان خواند و گفت: بايد همه ما براي مصالح ملي و ديني برخوردي عقلاني با مسايل داشته باشيم.

در آغاز اين ديدار چند تن از اعضاي شوراي مركزي به بيان ديدگاه هاي خويش در خصوص مسايل داخلي و خارجي پرداختند و با طرح سئوالاتي خواهان پاسخ شدند كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به آنها پاسخ داد.

کد مطلب 396716

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