صادرات زعفران 2/11 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، حسين يوسفيي ميزان توليد زعفران در سال 84 را حدود 226 تن عنوان كرد و گفت: اين ميزان در مقايسه با سال قبل از آن 8/6 درصد رشد برخوردار بوده است.

معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي در ادامه ميزان صادرات زعفران در سال 84 را 201 تن اعلام كرد و افزود: صادرات زعفران در سال 84 در مقايسه با سال پيش از آن 17 درصد رشد داشته است.

يوسفي با اشاره به اين كه در سال 84 ارزش صادرات زعفران 8/96 دلار بوده، در ادامه متوسط عملكرد مزارع زعفران كشور در سال 84 را حدود 1/4 كيلوگرم در هكتار اعلام و تصريح كرد: متوسط عملكرد مزارع زعفران در سال 83 حدود 9/3 كيلوگرم در هكتار بوده است.

معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي سپس پيش بيني توليد زعفران در سال جاري را 260 تن اعلام كرد و افزود: در شش ماهه اول امسال 6/0 درصد ارزش كل صادرات غير نفتي ايران به صادرات زعفران اختصاص داشته است.