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۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۲

صادرات زعفران 2/11 درصد رشد داشت

معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: در شش ماه اول امسال، 2/76 تن زعفران به ارزش 41 ميليون و 187 هزار دلار از كشور صادر شده است كه اين ميزان نسبت به مقدار صادرات زعفران در مدت مشابه سال گذشته 2/11 درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، حسين يوسفيي ميزان توليد زعفران در سال 84 را حدود 226 تن عنوان كرد و گفت: اين ميزان در مقايسه با سال قبل از آن 8/6 درصد رشد برخوردار بوده است.

معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي در ادامه ميزان صادرات زعفران در سال 84 را 201 تن اعلام كرد و افزود: صادرات زعفران در سال 84 در مقايسه با سال پيش از آن 17 درصد رشد داشته است.

يوسفي با اشاره به اين كه در سال 84 ارزش صادرات زعفران 8/96 دلار بوده، در ادامه متوسط عملكرد مزارع زعفران كشور در سال 84 را حدود 1/4 كيلوگرم در هكتار اعلام و تصريح كرد: متوسط عملكرد مزارع زعفران در سال 83 حدود 9/3 كيلوگرم در هكتار بوده است.

معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي سپس پيش بيني توليد زعفران در سال جاري را 260 تن اعلام كرد و افزود: در شش ماهه اول امسال 6/0 درصد ارزش كل صادرات غير نفتي ايران به صادرات زعفران اختصاص داشته است.

 

کد مطلب 396717

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