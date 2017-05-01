کارخانه بازیافت زباله و سایت پسماند در یاسوج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: یک میلیارد تومان در راستای احداث سایت پسماند با پوشش دهی و سازمان دهی پسماند شهر یاسوج، مادوان و اطراف شهر یاسوج از محل سازمان شهرداریها اختصاص یافت.

نیک اقبالی تاکید کرد: ۲۸ هکتار زمین برای احداث سایت دفن زباله در اختیار شهرداری یاسوج قرار گرفته است و کارخانه بازیافت نیز در همین محل احداث خواهد شد.

نیک اقبالی گفت: در مناطق حفاطت شده استان معادنی وجود دارد که برخی در کشور منحصر به فرد است و امید است بتوان ضمن حفظ محیط زیست با تعامل و همکاری از این ظرفیت ها استفاده کرد.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه در کارگروه پسماند استان اقدامات خوبی انجام شده است تصریح کرد: دو شهرستان استان در مناطق حفاظت شده قرار دارد و در شهرستان دنا در هر نقطه ای که به دنبال اجرای طرح پسماند هستیم حفاظت شده است.

وی افزود:ساخت سایت پسماند نیز تاثیر زیادی در حفاظت از محیط زیست این منطقه دارد و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.