كره شمالي در صدد تشديد بحران است

به گزارش خبرگزاري مهر به رويترز، گزارشهاي خبري روز جمعه اميدهايي را درباره فروكش كردن تنش آزمايش هسته اي كره شمالي ايجاد كرده است. دراين گزارشها آمده بود كه كيم جونگ ايل رهبركره شمالي اين هفته به تانگ جياژوانگ نماينده ويژه چين گفت كه پيونگ يانگ برنامه اي براي آزمايشهاي هسته اي ندارد.



رايس روز جمعه در پكن شخصا با تانگ ديداركرد و سپس به خبرنگاران درراه سفر به مسكو گفت كه وي هيچ علامتي مبني بر اينكه چين به چنين دستاورد ديپلماتيكي دست يافته است ، دريافت نكرده است .



وي افزود :"تانگ به من نگفت كه كيم جونگ ايل هم براي اولين آزمايش هسته اي عذرخواهي كرده است و هم گفته است كه ديگر دست به آزمايش هسته اي نخواهد زد".



وزيرامورخارجه آمريكا اين گزارشها را كه رهبر كره شمالي درديدار با نماينده ويژه چين از آزمايش هسته اي ابرازتاسف كرد ، كم اهميت شمرد و گفت كه چيني ها چنين چيزي به من درباره عذر خواهي رهبر كره شمالي نگفتند و تصورمي كنم كه كره شمالي مايل به تشديد تنش است.



رايس پيش از ترك چين به سوي روسيه خاطر نشان كرد كه زبان غيرقابل پيش بيني كره شمالي همچنان ستيزه جويانه است .



وزير امور خارجه آمريكا پيش از سفر به چين از كشورهاي ژاپن و كره جنوبي ديدار و با مقامهاي اين كشور درباره راههاي تقويت اجراي قطعنامه 1718 گفتگو كرد .



رايس امروز به منظور ديداربا مقامهاي روسيه وارد مسكو شد . اين ديداربه منظور تقويت حمايت از تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل كه در اعتراض به آزمايش هسته اي كره شمالي اعمال شد، انجام مي شود.