۶۰۰۰ دانش آموز شاهرودی از نمایش فصل شیدایی دیدن کردند

سرهنگ حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در اجرای دوسالانه اجلاسیه شهدا انواع مختلف جهاد اعم از نظامی، علمی، اقتصادی و فرهنگی و هنری به وضوح قابل مشاهده است، ابراز داشت: در برگزاری یادمان بر یک هزار و ۷۰۰ شهید شاهرودی به همه نهادها و گروه های فرهنگی فراخوان داده شد تا با حضور در اجلاسیه به معرفی شهدای حوزه خود پرداخته و ظرفیت های فرهنگی را مطرح کنند از جمله اقدامات شاخص توزیع شش هزار بلیط نمایش فصل شیدایی در مدارس بود که خانواده ها به همراه فرزندان خود بتوانند در این اجلاسیه شرکت کنند.

وی برگزاری دوسالانه اجلاسیه شهدا را مانند دمیدن روح تازه در شاهرود عنوان کرد و افزود: در گیرو دار مشغله های فکری و دغدغه های مادی و دنیوی و این همه مظاهر تهاجم فرهنگی که وجود دارد و آسیب هایی که در خلال آن پدیدار می شود اجرای برنامه های معنوی با یک کار جهادی مانند دمیده شدن هوای تازه در شهر به پرورش روح معنویت کمک می کند.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با بیان اینکه در دوسالانه اجلاسیه شهدا سطح دیگری از تاثیرگذاری روحیه جهادی مدنظر قرار دارد، ابراز داشت: زمانی با مردم صحبت می کنیم برگزاری اجلاسیه را قرار گرفتن در حال و هوای دفاع مقدس عنوان می کنند که با توجه به زمان کم و امکاناتی که در شهرستان وجود داشت فراهم کردن این مجموعه اقدام بزرگی بود که به صورت جهادی در شهر نمایان شد و این همان معنای تجلی کلمه ما می توانیم است که بتوانیم از این طریق به دنیا اثبات کنیم امت یکپارچه ای هستیم که در برابر هیچ دشمنی هراسی به دل نداریم و خالصانه و خاضعانه به میدان خواهیم رفت.

دامغانی بابیان اینکه پیام اجلاسیه شهدا اجرا و داشتن روحیه جهادی است، تصریح کرد: برگزاری اجلاسیه شهداعلاوه بر گرامیداشت یاد شهدا و بیان شرح ایثارگری های آنها به ویژه در عملیات مرصاد، فرهنگ کار جهادی را به رخ بیننده می کشاند که باید گفت آن چیزی که می تواند ما را به قله های رفیع سعادت و پیشرفت در جامعه نزدیک تر کند و ما به شدت به آن نیاز داریم کار با روحیه جهادی است.

وی ضمن مطلوب خواندن استقبال از اجلاسیه شهدا، افزود: نوجوانان دانش آموز بیشترین رغبت را به شنیدن نبردهای جنگ تحمیلی و دانستن ادوات و تجهیزات نظامی ارتش و سپاه از خود نشان دادند و باید گفت اگر توانسته باشیم این قشر از جامعه را به سوی اهداف شهدا معطوف کنیم می توان گفت که کار بزرگی را انجام داده ایم چون جوانانی که انقلاب و دوران جنگ را درک نکردند آینده سازان فردای ایران هستند که همواره قدردان شهدا خواهند بود.