چطور از آلرژی های بهار جلوگیری کنیم؟

مجله مهر: بهار برای همه یعنی نو نوار شدن طبیعت، سبز شدن درختان و در نهایت بهانه دادن به شاعران برای شعر گفتن و رسیدن به چیزی شبیه بیت سعدی که می گفت«به چه کار آیدت ز گل طبقی/ از گلستان من ببر ورقی» اما بهار در کنار همه این وجهه ها و ویژگی های دوست داشتنی یک روی دوست نداشتنی هم برای بیشتر ما دارد چیزی که می تواند رفته رفته این فصل را از فهرست علاقه مندی های خیلی هایمان بیرون بگذارد. آلرژی یا همان حساسیت های بهاری همان چیزی است که فصل اول سال را برای خیلی ها دردسر ساز و حتی در مواردی آنها را خانه نشین می کند. با آمدن اردیبهشت و به اوج رسیدن هنرنمایی های بهار نگاهی به حساسیت ها و آلرژی های بهارانه انداختیم تا ببینیم برای برطرف کردن و لااقل کمرنگ کردن آن باید چه کرد؟

آلرژی های چشمی

خیلی ها در تعریف آلرژی این طور گفته اند«واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن به عوامل مختلف» حالا این عوامل مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی در فصل بهار انقدر تعدادش زیاد می شود که به سیستم ایمنی بدن بسیاری از افراد گزکی بدهد برای یک واکنش افراطی! یکی از این حساسیت ها، آلرژی های چشمی است. اتفاقی که در فصل بهار معمولا برای بسیاری با سوزش، خارش،اشک و یا قرمز شدن همراه است.

موی حیوانات، گرده گلها و گیاهان و حتی لوازم آرایشی غیر استاندارد در به وجود آمدن این بیماری های چشمی نقش اساسی دارند. واسطه اصلی ایجاد علائم حساسیت ها هیستامین است چون وقتی مواد حساسیت زا مثل آلودگی یا گرده گیاهان روی چشم می نشیند سلول های دفاعی بدن هیستامین آزاد می کنند که همین موضوع باعث پیدایش سوزش، خارش و اشک می شود. شاید ابتدایی ترین چیزی که برای پیشگیری از این اتفاق باید انجام داد دور شدن از همین عوامل حساسیت زاست بنابراین توصیه می کنند که استفاده از عینک در این فصل در دور کردن این عوامل حساسیت زا موثر است و در کنار آن شست و شوی چشم ها آن هم در حد متعادل می تواند موثر باشد اما باید به این نکته توجه کنید که به محض رویت شدن این علائم از خود درمانی و استفاده از کورتون ها به شدت خودداری و در عوض به پزشک مراجعه کنید.

آلرژی های پوستی

بادهای بهاری همیشه در کنار خنکی و سبزی، آلرژی های مختلف را با خود به همراه می آورند که یکی از آنها آلرژی های پوستی است. سالمندان و بچه ها به خاطر داشتن پوستی نازک تر بیشتر در معرض این حساسیت های فصلی قرار می گیرند. چیزی که در بیشتر موارد خشکی شدید پوست و خارش به همراه می آورد، گاه این خارش به قدری زیاد می شود که منجر به عفونت و زخم های موضعی هم می شود. برای پیشگیری این آلرژی های موضعی بهتر است که در فصل بهار لباس های نخی و خنک بپوشید و از حمام رفتن زیاد که باعث بیشتر خشک شدن پوستتان می شود جلوگیری کنید. به این هم توجه داشته باشید که موقع استحمام از صابون های چرب استفاده نکنید و بعد از تمام شدن حتما پوستتان را با کرم مرطوب نگهدارید. در کنار بادهای بهاری که زمینه ساز حساسیت های پوستی هستند حواستان به کهیرهای آفتابی هم باشد چیزی که احتمال آن در اولین فصل سال به بیشترین میزان خود می رسد. در این نوع حساسیت کهیرهای پوستی همراه با خارش روی نواحی در معرض نور ظاهر می شوند. برای جلوگیری از آن خوب است که از لباس های آستین دار و کرم ضد آفتاب استفاده کنید.

آلرژی های تنفسی

حساسیت های تنفسی می تواند شامل آبریزش بینی، گرفتگی، عطسه های پشت هم و حتی خارش گلو باشد تا جایی که این موضوع اگر ادامه پیدا کند می تواند به داخل ریه هم نفوذ کند. علت این آلرژی های تنفسی آلودگی و غبار یا گرده افشانی گلها در فصل بهار است برای همین ترجیحا سعی کنید تا جایی که ممکن است خودتان را از قرار گرفتن در محیط های این چنینی دور کنید و موقع وزش باد پنجره هایتان را بسته نگهدارید. در صورت ابتلا موقع خواب از پتوهای پشمی که منجر به تشدید این علائم می شود دوری کنید و حتی برای خشک کردن لباس هایتان روی بیرون آویزن کردن آنها در هوای آزاد حساب باز نکنید؛ چون این کار باعث تجمع گرده ها و حساسیت بیشتر می شود.