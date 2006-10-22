عيد فطر روز برگزيده خداوند و روز پاداش است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام علي دشتكي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان در مقاله اي به تشريح ويژگيهاي عيد سعيد فطر پرداخته و اعلام كرد: روايتي از علي (ع) نقل شده كه هر روز كه در آن معصيت خدا نشود روز عيد است، زيرا روز ترك گناه روز پيروزي، پاكي و بازگشت به فطرت نخستين است . همچنين در روايات وارد شده كه اعياد مذهبي را بايد گرامي داشت و گراميداشت و زينت اعياد اسلامي و مذهبي به گفتن تكبير وارد شده است . عيد فطر نيز يكي از اعياد بزرگ اسلامي كه درباره آن احاديث و روايات بي شماري وارد شده است .

مسلمانان روزه دار كه ماه مبارك رمضان را به روزه گذرانده و از خوردن وآشاميدن و بسياري از كارهاي مباح ديگر امتناع ورزيده اند، اكنون پس از گذشت ماه رمضان در نخستين روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند مي طلبند، اجر و پاداشي كه خود خداوند به آنان وعده داده است .

عيد فطر، روزي است كه خداوند آن را از ميان ديگر روزها برگزيده است و مخصوص هديه بخشيدن و جايزه دادن به بندگان خويش ساخته است . خداوند به آنان جايزه داده تا در اين روز نزد حضرتش گرد آيند، بر خوان كرم او بنشينند و ادب بندگي به جاي آرند، چشم اميد به او دوزند و از خطاهاي خويش پوزش خواهند، نيازهاي خويش به نزد او آرند و آرزوهاي خويش از او خواهند و نيز آنان را وعده و مژده داده است كه هر نيازي به او آرند و نيز آنان را وعده داده است كه از سر بنده نوازي، مهرباني، بخشايش و كارسازي در حق آنان نمايد.

روز اول ماه شوال بدين سبب عيد فطر خوانده شده كه در اين روز امر امساك و صوم از خوردن و آشاميدن برداشته شده و رخصت داده شده كه مؤمنان در روز افطار كنند وروزه خود را بشكنند، "فطر" به معناي خوردن و آشاميدن است و به همين دليل كه پس از اتمام روز و هنگام مغرب شرعي افطار مي كند يعني اجازه خوردن پس از امساك از خوردن به او داده مي شود .

عيد فطر داراي اعما ل و عباداتي است كه روايات ائمه معصومين به آنها پرداخته شده و ادعيه خاصي در باره آن آمده است . عيد فطر زمان گرفتن مزد است و لذا در اين روز مستحب است انسان بسيار دعا كرده، به ياد خدا بوده، روز خود را به بطالت و تنبلي نگذراند، خير دنيا و آخرت را بطلبد .

در قنوت نماز عيد فطر مي خوانيم: و به تو پناه مي برم از آنچه بندگان خالصت به تو پناه بردند . و به جهت وداع ماه مبارك رمضان و استقبال از عيد سعيد فطراز امام سجاد(ع) چنين وارد شده است كه مي فرمايد پرورد گارا برمحمد و آل محمد(ص) درود فرست و مصيبت ما را در اين ماه جبران كن و روز فطر را بر ما عيدي مبارك و خجسته بگردان و آن را از بهترين روزهايي قرار ده كه بر ما گذشته است . كه در اين روز بيشتر ما را مورد عفو قرار ده، گناهانمان را بشويي و بر ما ببخشائي گناهاني كه در پنهان و آشكارا انجام داديم .