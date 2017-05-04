الگوی حجاب درآئینه اجلاسیه شهدای شاهرود/ شهدا بهترین الگو هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهناز همتی: زمانی به نمایشگاه دوسالانه اجلاسیه شهدا قدم می‌گذاریم چیزی که بیش از همه خودنمایی می‌کند تصاویر شهدا است که گویی انسان را با لبخندی به‌سوی معنویت فرامی‌خواند کمی آن‌سوتر بعد از خوشامدگویی شهدا غرفه‌هایی وجود دارد که مستقیم و یا باواسطه به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف می‌پردازد و شاید بتوان اجلاسیه شهدا را به محلی برای اشاعه خواسته قلبی شهدا یعنی ترویج عفاف و حجاب در جامعه تعبیر کرد.

باید توجه داشت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و روحیه شهادت‌طلبی در بسیاری از امور زندگی انسان راه گشا خواهد بود و اگر رشادت‌ها و ایثارگری‌های این جانبازان به دست فراموشی سپرده شود کم‌کم مادی‌گرایی و مسائل دنیایی جای روحیه معنوی را از انسان خواهد گرفت و یکی از مواردی که به ایجاد این بستر کمک می‌کند حفظ حجاب و عفاف است.

با توجه به ظواهر عوام‌فریب دنیایی و ورود به دنیای فنّاوری، ارزش‌های معنوی گذشته دست‌خوش انحرافات خواهد شد لذا این مهم می‌طلبد تا بیش از هر زمان دیگری با ایجاد فرهنگ بتوانیم داشته‌های خود را در مسیر شهدا حفظ کنیم که یکی از بهترین ابزارهای آگاهی بخشی مطالعه است که باید گفت هر چه میزان سواد و آگاهی مادران به عنوان پرورش‌دهندگان نسل جدید افزون‌تر شود در آینده جامعه سالم‌تری خواهیم داشت.

برخی کارشناسان معتقدند بانوانی که آگاهی بیشتری دارند در حضور کودکان آداب قرآنی را رعایت می‌کنند مطالعه دارند و رعایت حجاب ازجمله الگوهای رفتاری آن‌ها است از گزند آسیب‌های اجتماعی که امروز گریبان گیر جامعه شده، مصون خواهند ماند لذا این امر خبرنگار مهر را بر این امر فراخواند تا بتواند سهم کوچکی در اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف ایفا کند.

حجاب روح معنویت را در جامعه تقویت می‌کند

یکی از غرفه داران در اجلاسیه دوساله شهدای شاهرود که ۱۰ سال در حرفه چادردوزی به فعالیت مشغول است، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حجاب روح معنویت را در جامعه بیشتر می‌کند، ابراز داشت: در این غرفه تلاش شد تا با ارائه تخفیف و دوخت رایگان برای دختران جوان این فرصت فراهم شود که بتوان حجاب و عفاف که وصیت شهدا است را بیش از بیش در جامعه ترویج کرد.

سیده زهرا سادات مرتضوی در ادامه تصریح کرد: اختصاص یافتن غرفه‌هایی مختص به حجاب و عفاف می‌تواند مراجعه‌کنندگان را با فلسفه حجاب آشنا کند چراکه مردم با درک شهدا و اهداف آن‌ها در فضای اجلاسیه تشویق می‌شوند که برای خود و دخترانشان چادر تهیه کنند.

با توجه به ظواهر عوام‌فریب دنیایی و ورود به دنیای فنّاوری، ارزش‌های معنوی گذشته دست‌خوش انحرافات خواهد شد وی ضمن بیان اینکه بافرهنگ‌سازی می‌توان فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه ترویج کرد، افزود: مطالعه و وجود کتاب‌هایی درزمینهٔ حجاب و عفاف برای کودکان و نوجوانان شاید این تلنگر را در جامعه ایجاد کند که افراد برای مصون ماندن از آسیب‌های اجتماعی و کاهش طلاق در جامعه به‌سوی ترویج حجاب گرایش پیدا کنند که باید گفت فرهنگ‌سازی تنها با گفتمان راهگشا نیست بلکه در کنار آن باید با تأسی از یادمان شهدا، مطالعه و رعایت اصول اسلامی ابتدا حجاب را در خود و سپس در دیگران احیا کنیم.

حجاب محدودیت نیست

یکی از غرفه داران که در حوزه فنی و حرفه‌ای خواهران فعالیت دارد نیز در این گفتگو بابیان اینکه حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است، ابراز داشت: بانوان هنرمند بسیاری در جامعه وجود دارند که در نمایشگاه اجلاسیه شهدا آثار خود را برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته‌اند و زمانی افراد کم حجاب از این غرفه دیدار می‌کنند متوجه می‌شوند که این افراد حتی با داشتن حجاب دارای چه توانایی‌های خارق‌العاده درزمینهٔ خوداشتغالی هستند و تشویق می‌شوند برای حفاظت و امنیت خود، چادر را برای حجاب برتر انتخاب کنند.

مرضیه قمی در ادامه تصریح کرد: ۳۰درصد افراد مایل نیستند که حتی برای لحظه کوتاه هم که شده پوشیدن چادر را امتحان کنند چراکه آن را نشانه عقب‌ماندگی می‌دانند و به‌خصوص در کودکان کم سن در مواجه با همسالان وجود حجاب را نوعی ضعف تصور می‌کنند که باید با ایجاد فرهنگ‌سازی به نحوی برنامه‌ریزی کرد که افراد به‌سوی حجاب گرایش پیدا کنند.

وی افزود: دستاوردهای بانوان هنرمند درزمینهٔ قلمکاری، چرم‌دوزی، پته‌دوزی، سرمه‌دوزی، نقاشی روی پارچه و غیره در حوزه فنی و حرفه‌ای خواهران آن‌چنان بالا است که نشان می‌دهد حجاب نه‌تنها آن‌ها را محدود نکرده بلکه امروز بستری را برای آن‌ها فراهم کرده تا در قالب اجلاسیه شهدا با زبان هنر به تبلیغ حجاب و عفاف بپردازند.

اطلاع‌رسانی در اشاعه ترویج فرهنگ حجاب بیشتر شود

یکی از غرفه داران اجلاسیه شهدا که درزمینهٔ ارائه کتاب‌های مذهبی و دینی به شکل کودکانه فعالیت می‌کند، ابراز داشت: معتقد هستم که وجود غرفه‌های منسجم در نمایشگاه دوسالانه اجلاسیه شهدا می‌توانست بار انتقال مفاهیم را افزایش دهد غرفه‌های پراکنده درزمینهٔ حجاب را شاید اگر در یک ردیف و راستا قرار داشت افراد در یک خط سیر ممتد تا آخرین غرفه می‌توانستند یک خروجی مثبتی را از نمایشگاه کسب کنند.

فاطمه عابدی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های امام(ره) این است که نیروهای انقلابی فعالیت خود را درزمینهٔ عفاف و حجاب جدی‌تر کنند لذا باید کاری انجام داد تا افراد بی‌حجاب آن را زیباتر دیده و به‌سوی آن جذب شوند و باید گفت طرح این پرسش که فلسفه حجاب اینکه چه هدفی را دنبال می‌کند در جامعه کمرنگ شده است و باید نسبت به احیای آن در فضای اجلاسیه تلاش بیشتری صورت گیرد.

در دنیای رمان‌های زرد و عصر اینترنت هیچ رمقی برای مطالعه وجود ندارد وی افزود: کارشناسان روانشناسی در اجلاسیه شهدا می‌کوشند تا با انجام مشاوره‌های روانشناسی و مذهبی به دیگران کمک کنند تا بتوانند بر مسائل اجتماعی که مردم درگیر آن هستند فائق شوند و باید گفت هر چه اطلاع‌رسانی در جامعه بیشتر شود به همان میزان تأثیر مثبت بیشتری نیز خواهد داشت.

مطالعه به تقویت باورهای دینی کمک می‌کند

یکی از غرفه داران نیز که درزمینهٔ ارائه کتاب کودک و نوجوان در اجلاسیه شهدای شاهرود فعالیت می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر نقش کتاب را در افزایش باورهای دینی مؤثر دانست و ابراز داشت: در برهه کنونی که دشمن می‌کوشد با ایجاد فرقه‌های نوظهور تمام‌قد در برابر اسلام بایستد و ارزش‌ها و باورهای دینی ما را خدشه‌دار کند وظیفه و تکلیفی بر گردن همه ما نهاده شده تا با افزایش سرانه مطالعه بتوانیم نقش مهمی در روشنگری جامعه به‌ویژه در نسل جدید را شاهد باشیم.

زهرا طالب پور در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه مردم بعد از گذشت شش سال توانستند به دغدغه مقام معظم رهبری این‌گونه پاسخ دهند که اکنون کتاب در سبد فرهنگی خانواده‌ها به‌عنوان یک کالای ضروری در جایگاه ویژه‌ای قرارگرفته است و معتقد هستیم ارائه کتاب‌های کم‌حجم ولی پرمحتوا درزمینهٔ دین و مذهب، حجاب و عفاف می‌تواند در هدایت دینی و بصیرت افزایی مؤثر واقع شود و افراد بتواند سره را از ناسره تشخص داده و در برابر نیرنگ دشمن ایستادگی کنند.

وی افزود: در دنیای رمان‌های زرد و عصر اینترنت هیچ رمقی برای مطالعه وجود ندارد و فرزندی که در خانه و مدرسه با افکار مسموم ذهنش آلوده‌شده است درگیر ارتباط با جنس مخالف، خودکشی و طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود و باید پرسید آیا فضای مجازی توانسته در این زمینه راهگشا باشد؟ یا باید به سراغ منابع معتبری رفت که بتواند به نیاز جامعه پاسخ دهد.

مادران باسواد و آگاه، آینده بهتری می‌توانند برای فرزندان خود بسازند

این غرفه دار بابیان اینکه کتاب‌های به‌روز دنیا توسط حلقه‌های مقاومت شناسایی و این افراد با اشراف به محتویات کتاب آن‌ها را به‌صورت خلاصه و کم‌حجم در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهند، ابراز داشت: اگر می‌خواهیم درزمینهٔ حجاب و عفاف مؤثر عمل کنیم باید ابتدا جامعه کتاب نخوان را به این‌سو تشویق کنیم که با خواندن کتاب‌های کم‌حجم به‌سوی مطالعه گرایش پیدا کنند و هرچه میزان درک و سواد بانوان ارتقا پیدا کند و همسران خوب و مادران نمونه‌ای باشند، زمینه ایجاد جامعه سالم بیشتر فراهم خواهد شد.

طالب پور ادامه داد: بدون آگاهی مردم زمینه ایجاد تمدن ایرانی_اسلامی فراهم نمی‌شود و اگر خواهان آن هستیم که به‌سوی عدالت‌خواهی و عدالت پذیری حرکت کنیم باید به دنبال نذر فرهنگی در جامعه باشیم، امروز که در جنگ نرم که با دشمن قرار داریم توزیع کتاب‌بین مخاطبان می‌تواند بهترین گزینه برای فرهنگ‌سازی در جامعه قلمداد شود.

وی افزود: در گام نخست باید افراد بصیر را پرورش داد و سپس به دنبال تحقق ایجاد تمدن ایرانی و اسلامی گام برداشت لذا در سیر مطالعاتی افراد کتاب نخوان با خواندن کتاب‌های کم‌حجم و پرمحتوا سبک زندگی و نکته‌های اخلاقی را فرامی‌گیرند و در این کتاب‌ها علاوه بر آشنایی کودکان در قالب قصه با اصول، عقاید دینی و مذهبی بزرگ‌سالان نیز با آیین تربیت فرزند، نحوه برخورد با همسر و کتاب‌های روانشناسی آشنا خواهند شد.

جذابیت‌های حجاب بیان شود

یک شهروند شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در نهادینه شدن حجاب و عفاف باید جذابیت خاصی را برای آن تعریف کرد و بازور و اجبار نمی‌توان کاری پیش برد، ابراز داشت: برگزاری اجلاسیه به‌تنهایی نمی‌تواند جواب گوی ادامه‌دهنده راه شهدا باشد بلکه این امر لازم آن است که ارزش‌ها برای نسل جدید بازگو و جذابیت‌های حجاب مطرح شود.

ملیحه صدیقی در ادامه بابیان اینکه اسلام جذابیت‌های زیبایی دارد اما به شرطی که زیبایی‌ها با عناوین مختلف در جامعه مطرح شود، تصریح کرد: نسل جدید فهیم و عاقل است و اگر اطلاعات به نحو صحیح به آن‌ها منتقل شود جوان امروز بادل و جان آن را می‌پذیرد.

وی افزود: باید دلاوری‌های دوران دفاع مقدس و اهداف جنگ برای نسل جدید بیان شود، هر چه میزان آگاهی به‌ویژه برای جوانان که آن دوران را درک نکرده‌اند بیشتر شود به همان میزان به دنبال ارزش‌های اصیل خود خواهند بود لذا می‌توان گفت نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب منوط به بازگو شدن ارزش‌ها و جذابیت آن در جامعه است.