رسالت اصلی مبلغان دینی ترویج معارف قرآن و اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد حیدری راد بعدازظهر دوشنبه در جمع مبلغان همدان به ذکر مطالبی در راستای تبلیغ، تبیین و گسترش معارف اسلامی و ترویج معارف قرآن و اهل بیت(ع) پرداخت و اظهار داشت: مصون نگه داشتن دین خدا از تحریف ها و تهاجم ها، از مهم ترین وظایف مبلغان است و یک مبلغ در کنار سخنرانی وظیفه هدایت و راهبری را نیز برعهده دارد.

وی تاکید کرد: بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، بصیرت‌افزایی، توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری، دعوت مردم به وحدت حول محور ولی فقیه، توجه به نیازهای اولیه مردم و توجه به شبهات جوانان از جمله دیگر محورهایی است که باید مورد توجه مبلغان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حیدری راد گفت: مبلغان اعزامی باید علاوه بر برگزاری مراسم نماز جماعت، دعا، زیارت و سخنرانی عمومی و منبر، نسبت به اموری از جمله تبیین حجاب و عفاف و الگوی زن مسلمان و ازدیاد نسل و توجه دادن نسبت به مسائل جمعیتی جامعه حساس باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان گفت: توجه جدی به معارف قرآنی و برگزاری کلاس‌های روخوانی، روان‌خوانی، تجوید قرآن، تفسیر قرآن برای عموم مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان نیز باید در برنامه مبلغان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تبلیغ دین یک تکلیف و ضرورت است، افزود: پرداختن به نیازهای روز جهان اسلام، سبک زندگی و تبیین ارزش‌ها باید اولویت باشد.