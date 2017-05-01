۱۴۹ شعبه ثابت و سیار اخذ رای برای پاکدشت در نظر گرفته شده است

حمید رضا چوبداری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تمهیدات و مقدمات برگزاری نتخابات پرشور و با شکوه در شهرستان پاکدشت فراهم شده است، افزود: در پنج نقطه از سطح شهر پاکدشت صندوق های اخذ رای الکترونیک مستقر شده اند و مردم از این طریق با نحوه رای دادن الکترونیک آشنا خواهند شد.

وی ادامه داد: برای شهرستان پاکدشت ۱۴۹ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۹۰ شعبه به صورت الکترونیک آراء مردم را دریافت خواهند کرد.

رییس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت با بیان این که مردم پاکدشت تجربه انتخابات الکترونیک را پیش از این داشته اند، اضافه کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ نیز در پاکدشت به صورت الکترونیک برگزار شد.

وی از آموزش تمام نیروهای اجرایی برای روز انتخابات خبر داد و گفت: همه عوامل اجرایی انتخابات آموزش های مختص به خود را دیده و تسلط کامل دارند و از این جهت مشکل خاصی در شهرستان پاکدشت نداریم و تمام تجهیزات مورد نیاز برگزاری انتخابات الکترونیک در پاکدشت نیز تأمین شده است.

رییس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت گفت: داشتن کد ملی برای احراز هویت رأی‌دهندگان الزامی است و زمانی که کد ملی در سامانه وارد و ثبت شود، صاحب این کد، دیگر در هیچ نقطه‌ای از کشور امکان رأی دادن را ندارد.