به گزارش خبرنگار مهر، امروز امنیت شغلی و معیشت، از مطالبات اولویت‌دار کارگران است؛ به طوریکه بر اساس اعلام آمار تشکل‌های رسمی کارگری، امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار، «موقت» هستنند و تنها ۵ درصد این قراردادها «دائم» تلقی می‌شوند.

اما روز گذشته رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در حرم مطهر امام خمینی (ره)، از بهبود شرایط کارگران در آینده خبر داد و در عین حال، ایجاد امنیت شغلی، بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و بهبود زندگی کارگران مهمترین وعده‌هایی بود که حسن روحانی درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به قشر عظیم کارگران بود؛ در حالیکه مدتها خبری از طرح این دردهای کهنه کارگران نبود.

در ادامه اهم اظهارات رئیس جمهور خطاب به کارگران را می‌خوانید:

* امروز کسانی مدعی اند که کارگران مشکل ندارند، واقعیت زندگی کارگران را نمی دانند. متاسفانه سالها در زمینه بهبود زندگی کارگران تلاش لازم انجام نشد.

* وقتی می بینیم چراغ صدها و هزاران بنگاه تولیدی خاموش شده، برای ما روشن است که چه مشکلاتی برای قشر کارگران جامعه پیش آمده است.

* اولین کاری که در این کشور باید انجام شود، آن است که فضای کسب و کار بهبود یابد و مطالبه برای به کار گرفتن کارگر افزایش یابد.

* وقتی آزادی برای کارگر و برای انتخاب شغل وجود ندارد، کارگر مجبور است کاری را با شرایط سخت و با حقوق کم بپذیرد. آزادی که از آن سخن می گوییم، اولین مرحله اش آزادی در انتخاب راه و مسیر و انتخاب نوع شغل متناسب با حقوق دریافتی و منصفانه بودن دستمزد با کاری است که کارگر انجام می دهد و این، حق او است.

* از شما کارگران عزیز می پرسم که آیا امروز در مقایسه با سال ۹۱، کارگاهها، بنگاههای اقتصادی و مزارع ما در مسیر گشایش و فعالیت بیشتر است یا در مسیر بسته شدن و بیکار شدن کارگران؟

* از شما کارگران عزیز سوال می‌کنم که آیا در دولت یازدهم سالی بوده که حقوق کارگران و کارمندان کمتر از میزان تورم افزایش یافته باشد؟ در سال‌های قبل با تورم ۳۵ درصد، حقوق کارگران ۱۵ درصد اضافه می‌شد و در تورم ۲۵ درصد نیز تنها ۱۲ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شد؛ اما در این دولت نرخ تورم هر مقدار که بوده، حقوق کارگران بیشتر از آن اضافه شده است.

* تلاش دولت در قدم اول، مهار تورم بود و بدانید کسی که بیش از همه از تورم متضرر می‌شود، اقشار پایین جامعه و حقوق‌بگیران ثابت هستند.

* به کارگران می گویم تلاش و کوشش ما رفاه کارگران است و به وزیر رفاه که خود زندگی کارگری کرده است، گفته ام باید کاری کنیم حقوق کارگران و مستمری بگیران هر سال بالاتر از تورم باشد.

* در پایان سال اول، دولت یازدهم به وزیر رفاه گفتم به هر قیمتی شده برای خانواده هایی که سه معلول دارند، مسکن فراهم کنید و وقتی خبردار شدم همه خانوار دو معلول مسکن دار شده اند، خدا را شکر کردم و به وزیر رفاه گفتم از امروز به فکر باشید تا هر کسی یک معلول دارد باید مسکن و خانه اش فراهم شود.

* ما دولت شعار نبودیم و دولت عمل بودیم؛ دولت سخن نبودیم و دولت کردار بودیم. امروز باید بگوییم باید به فکر آینده بهتر کارگران باشیم. تمام تلاش ما رفاه و تامین آینده کارگران است.

* از وزیر رفاه، کار و تعاون پرسیم لایحه ای که در دولت قبل برای مساله کارگری به مجلس داده شده آیا همه رضایت کارگران را دارد یا خیر، و او گفت رضایت ندارند. گفتم مقدمات پس گرفتن لایحه را فراهم کنند و اعلام می کنم لایحه را از مجلس پس خواهیم گرفت.

* امنیت شغلی کارگران مهمترین مساله است؛ وقتی روحانی سخن از امنیت می گوید بدانید اولین امنیت، امنیت شغلی است وبدترین ناامنی، ناامنی شغلی است. باید تلاش کنیم زندگی کارگری در مسیر درست قرار گیرد .

تمام صحبت های رئیس جمهور در حالی عنوان می شود که او چهارسال، ریاست قوه مجریه را به دست داشته و به نظر می رسد اکنون این کارگران هستند که باید در مورد عملکرد او قضاوت کنند.