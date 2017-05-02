شناورهای سنتی قادر به صید فانوس ماهیان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی اولیه این ذخایر ارزشمند در سالهای ۱۳۴۰ صورت گرفت گفت:صید آزمایشی فانوس ماهیان از سال ۱۳۶۹ توسط ۸ فرورند کشتی بصورت گشت تحقیقاتی انجام گر دید وتا سال ۱۳۷۳ بصورت تحقیقاتی ادامه داشت.

وی تصریح کرد: این ذخایر ارزشمند در طی پروژه تحقیقاتی بیش از ۲میلیون تن توده زنده وپیش بینی قابلیت برداشت تا ۳۰۰ هزار تن از این ذخیره برآورد گردید.

محبی خاطرنشان شد این ذخایر ارزشمند که از آنها به عنوان الماس زنده دریای عمان می توان یاد کرد در صورت عدم برداشت توسط کشور خودمان یا در آبهای آزاد توسط کشورهای همسایه صید میشوند و یا یاتوجه به اینکه طول عمر این آبزی ۱۸ ماه است به صورت طبیعی هدر می روند.

مدیر کل شیلات هرمزگان اظهر نمود که صید فانوس ماهیان ( مکیتوفیده) که ذخایر عظیم و ارزشمند آن در دریای عمان پراکنش دارند و در عمق ۴۰۰-۴۵۰ متری نیز یافت می شوند را فرصت مناسبی برای حوزه اشتغال کشور خواند و تصریح کرد:صید گاه اصلی این ماهیان کوچک با اندازه ای بین شش تا ده سانتی متری و وزنی آنها حدود ۲تا۳ عدد یک گرم است.

وی افزود:از این گونه در تولید آرد ماهی ( پودر ماهی) استفاده می شود و یکی از ترکیبات اصلی در تولید غذای آبزیان پرورشی است.

سید پرویز محبی تصریح کرد:با توجه به ارزش این گونه وکمتر برداشت شدن این ذخیره ارزشمند و اهمیت آن در خود کفایی تولید پودر ماهی و همچنین امکان ایجاد ارزش افزوده وجلوگیری از هدر رفتن این سرمایه ،ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گزاراهمیت آن را بالا دانست که باتوجه به اهمیت آن موضوع صید تجاری در قالب طرح توسعه فانوس ماهیان در این خصوص در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار گرفته است.

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: این نکته مهم است که با توجه به عمق زندگی این آبزی ( بالای ۲۰۰) متر شناورهای سنتی قادر به صید این گونه نیستند و بایستی شناور های بزرگتر با ادوات صید اختصاص برداشت از این ذخیره وسرمایه را انجام دهند.

وی تصریح کرد: از حدود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تن که قابل برداشت است در سال ۹۵ فقط ۱۵ هزار تن برداشت شده است و امید است با توسعه ناوگان صیادی بهره برداری از این منابع به صورت بهینه صورت گیرد.