راهیابی بوکسور ایرانی به جمع ٨ نفر برتر

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های بوکس قهرمانی آسیا با حضور بیش از ۲۰۰ بوکسور از ۲۹ کشور از روز یکشنبه در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد.

در دومین روز این رقابتها سالار غلامی نماینده وزن ۹۱ کیلوگرم بوکس ایران در مبارزه نخست خود مقابل مشتزن اهل اردن با اقتدار به پیروزی رسید و به جمع هشت نفر برتر راه یافت. کاپیتان تیم ملی بوکس در مرحله یک چهارم نهایی با برنده دیدار سوریه و قرقیزستان دیدار میکند و در صورت پیروزی در آن مسابقه،علاوه بر قطعی کردن مدال برنز خود، سهمیه حضور در رقابتهای جهانی را کسب خواهد کرد.

امید احمدی صفا، اسماعیل ارمشی و شاهین موسوی سه بوکسور کشورمان در رقابتهای روز یکشنبه با قبول شکست مقابل حریفان خود از دور رقابتها کنار رفتند. سجاد محمدپور نیز در نخستین روز این رقابتها از گردونه رقابتها کنار رفت.

همچنین سجاد کاظم زاده، امین زیادی و ایمان رمضانپور هم امروز سه شنبه به روی رینگ خواهند رفت.

طبق اعلام فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) در رقابت های بوکس قهرمانی آسیا ۶ بوکسور برتر هر وزن (در مجموع ۶۰ بوکسور) جواز حضور در رقابت های جهانی آلمان را کسب خواهند کرد.

ترکیب تیم ملی بوکس کشورمان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا به قرار زیر است:

۴۹ کیلوگرم: امید احمدی صفا

۵۲کیلوگرم: سجاد محمدپور

۶۴ کیلوگرم: اسماعیل ارمشی

۶۹کیلوگرم: سجاد کاظم زاده

۷۵کیلوگرم: شاهین موسوی

۸۱کیلوگرم: امین زیادی

۹۱کیلوگرم: سالار غلامی

به اضافه ۹۱ کیلوگرم:ایمان رمضانپور

​

کادر فنی: باربارو خیمنز (سرمربی)، محمد عاشری و جاسم دلاوری (مربی)