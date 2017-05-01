به گزارش خبرنگار مهر، در عمر ۱۱ ساله گذشته بر سالن رضازاده این سالن همواره محل برگزاری مسابقات استانی و در برخی مواقع ملی بوده و مهم‌تر اینکه به دلیل نبود سالن دیگر به عنوان سالن برنامه‌های فرهنگی از جمله کنسرت‌های موسیقی استفاده شده است.

با این وجود مسابقات والیبال امیدهای آسیا و استاندارهای سفت‌وسخت آن این بار بیش از زور اصحاب رسانه، مسئولان را مجبور به تغییر کاربری این سالن و استانداردسازی آن کرد.

بطوریکه هزینه هنگفت برای استانداردسازی صرف شد و رضازاده توانسته نظر مثبت ناظران و بازرسان را برای میزبانی یکی از رویدادهای مهم ورزشی قاره آسیا از آن خود کند.

این تغییر کاربری و نگاه حرفه‌ای به ورزش هر چند محل رقابت مدیران برای تصاحب امتیاز شده اما در مجموع با استقبال کم‌نظیر شهروندان اردبیلی مواجه شد.

۱۵ هزار شهروند اردبیلی به رضازاده آمدند

به منظور تماشای مسابقات والیبال امیدهای آسیا از یک ماه مانده به مسابقات تنور اخبار آن داغ شد. آنقدر که افتتاح ستادهای انتخاباتی را تحت تاثیر قرار داد و جوانان علاقه‌مند به ورزش برای آغاز بازی‌ها روزشماری کردند.

در روز برگزاری مسابقات تمامی خیابان‌های منتهی به ورزشگاه رضازاده مملو از خودرو بود و به دلیل طرح ترافیکی کوچه‌های منتهی به ورزشگاه تعدادی نیز پیاده به محل برگزاری مسابقات آمده بودند.

کوچک و بزرگ، پیر و جوان و... به سالن شش هزار نفری رضازاده آمدند تا شاهد یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی تاریخ این استان باشند.

به تعبیر کارشناسان بعد از سالن ۱۲ هزارنفری تهران، سالن رضازاده از استانداردهای جهانی برخوردار است و این تغییرات با استقبال مواجه شد.

یکی از شهروندان به خبرنگار مهر گفت: من عکس بازسازی سالن را در شبکه‌های مجازی دیده بودم و اقدام مسئولان جای تقدیر دارد.

محمد علیزاده متذکر شد: اردبیل نیازمند چنین فضای ورزشی و لایق آن بود و به حق احداث سالنی در قد و قواره فعلی رضازاده می‌بایست خیلی زودتر از این ها انجام می‌شد.

تجمع شهروندان در اطراف رضازاده از دو ساعت قبل از آغاز بازی ایران و پاکستان به حدی بود که بعد از تکمیل ظرفیت صندلی‌ها که بالغ بر شش هزار شماره است تمامی درهای سالن بسته شد.

بانوان پشت درها ماندند

اما این همه ماجرا نبود. بانوان اردبیلی به مراتب استقبال بیشتری از آقایان داشتند اما با وجود وعده مسئولان تنها بانوان ورزشکار، خبرنگار و تعدادی از کادر فنی توانستند به سالن ورزشی راه یابند.

مابقی دوستداران والیبال نه تنها نتوانستند بازی‌ها را از نزدیک مشاهده کنند بلکه تمامی ذوق و شوق خود را پشت درهای بسته گذاشته و رفتند.

در این میان خانواده‌های متعددی به سالن رضازاده مراجعه کرده بودند و برخی حتی کودکان خود را برای آشنایی با رشته پرطرفدار والیبال به همراه داشتند که از ورود این افراد نیز ممانعت شد.

استقبال کم‌نظیر شهروندان اردبیلی نشان داد، شور و شوق ورزش در این شهر زنده است و در تمامی این سال‌ها غفلت مسئولان مانع از بروز و ظهور کامل آن بوده است.

بطوریکه یکی از شهروندان اردبیلی تماشای بازی‌های ورزشی را یکی از مناسب‌ترین و ضروری‌ترین سرگرمی‌ها برای جوانان دانست و تأکید کرد: ورزش علاوه بر تفریح و سرگرمی می‌تواند جوانان را به نشاط و سرزندگی جسمی و روحی تشویق کند.

نادر محمدی تأکید کرد: در صورتی که رقابت‌های دیگری نیز در استان اردبیل میزبانی شود، بی‌شک جوانان استقبال خواهند کرد.

المان بازی‌ها تکمیل نشد

شهروندان اردبیلی که در یک ماه مانده به مسابقات بسیار بیش از نهادهای تبلیغی نسبت به تبلیغ و اطلاع‌رسانی این مسابقات به یکدیگر اقدام کرده بودند، در روز برگزاری مسابقات نیز از تبلیغات حداقلی ابراز گله‌مندی کردند.

یکی از شهروندان از طراحی نامطلوب پوستر برگزاری مسابقات ابراز ناراحتی کرده و افزود: این پوستر گیرایی بصری لازم را نداشته و حتی گویای اهمیت مسابقات نیست.

رعنا دوستکامی تأکید کرد: علاوه بر این تبلیغات صداوسیما نیز چندان برجسته نبوده و هر چند انتظار می‌رفت در سطح شهر تبلیغات بیشتری صورت گیرد، اما چندان به اهمیت این بازی‌ها توجه نشد.

عمده گله‌مندی شهروندان مربوط به تکمیل نشدن المان مربوط به بازی‌ها بود که با وجود افتتاح مسابقات تکمیل نشد و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برخی دستگاه‌ها را به علامت سؤال تبدیل کرد.

تماشاچی‌ها گل کاشتند

مسابقات والیبال امیدهای آسیا با وقار و متانت تمام برگزار شد. در این مسابقات شهروندان اردبیلی به واقع گل کاشتند. جوانان دوستدار ورزش با انضباط نسبت به تشویق تیم ها اقدام کردند و بر خلاف حواشی غیراخلاقی برخی مسابقات، در روز نخست میزبانی مطلوب اردبیلی‌ها حتی برای بازیکنان تیم ملی ایران نیز اثبات شد.

بازیکن تیم ملی والیبال در این خصوص گفت: سالن رضازاده به شکل مطلوبی استاندارد شده و ما بازی خوبی پشت سر گذاشتیم.

جابر اسماعیل پور تصریح کرد: هر چند چین و ژاپن رقبای اصلی ما هستند اما امیدواریم با استقبال طرفداران و تشویق آن ها بتوانیم قهرمان مسابقات باشیم.

بازیکن دیگر با بیان اینکه میزان حضور تماشاچیان آن هم در روز نخست حیرت‌آور بود، تصریح کرد: گمان نمی‌کردیم در روز اول مسابقات تا به این درجه تماشاچی حضور یابند.

حمید حمودی افزود: اولین بازی ما سخت‌ترین بازی بود و سه رقیب چین، ژاپن و استرالیا رقبای جدی ماه هستند که امیدواریم با کمک تماشاچیان به هر سه تیم غلبه کنیم.

یکی دیگر از بازیکنان نیز به شرایط سخت بازی اشاره کرد و گفت: مردم به ما دلداری دادند.

مهرداد شعبانی مهر تأکید کرد: سالن پر و مشتاق موجب شد تمامی توان خود را به کار گیریم.

با وجود کم و کسری‌های مسابقات والیبال امیدهای آسیا روز نخست این رقابت‌ها، تجربه ورزشی کم‌نظیری برای شهروندان و مسئولان بود.

چشم امید تیم ملی والیبال کشورمان در ۱۰ روز آینده به تشویق تماشاچیان اردبیلی است تا بتوانند به ۱۱ رقیب آسیایی خود اثبات کنند که ایران و ایرانی در ورزش و اخلاق حرف اول را می‌زند.