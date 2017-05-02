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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۰۹

رئیس شاخه جوانان حجت الاسلام رئیسی

جریان لیبرال می خواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند

جریان لیبرال می خواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند

مشهد- مسئول شاخه جوانان ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی گفت:جریان لیبرال می خواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند.

به گزارش خبرنگار مهر،سید وحید موسویان در همایش جوانان مومن انقلابی در مشهد با تاکید بر شکل گیری  فعالیت های سیاسی و اجتماعی  در مسیر انقلاب اظهارکرد:ما برای اسلام و انقلاب وارد این انتخابات شده ایم و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.

وی در ادامه به ویژگی‌های جوانان مومن انقلابی اشاره و عنوان کرد: مدیریت انقلابی باید از ظرفیت‌های انقلاب اسلامی استفاده کند تا اهداف مشخص شده محقق شود.

موسویان  با اشاره به خطرات پیش روی انقلاب اسلامی افزود: جریان لیبرال و سکولار که ویروس نفاق در وجودش رشد کرده می‌خواهد انقلاب را از مسیر خود منحرف کند وباید در مقابل این جریان ایستادگی کرده و توطئه آنان را خنثی نماییم.

مسئول شاخه جوانان ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی تصریح کرد: انقلاب بعد از پیروزی راه های سخت و دشواری را طی کرده است که پیمودن این مسیر با فداکاری مردم بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز  کشور با جنگ اقتصادی و فرهنگی  مواجه است بیان کرد: امروز یک جریان در حال خارج کردن مسیر انقلاب از ریل خود در تمام حوزه هاست وباید همه در این خصوص هوشیار باشند.

کد مطلب 3967452

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