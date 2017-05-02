کهگیلویه وبویراحمدظرفیت های بسیاری درحوزه گردشگری ومحیط زیست دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح پارک چشمه نباتی یاسوج افزود: ظرفیت های استان برای توسعه و شکوفایی حمایت و همکاری دولت را نیاز دارد.

زارعی تاکید کرد: امید است شاهد بکارگیری برنامه های مناسب و گسترده ای در حوزه ظرفیت های استان باشیم و توسعه استان محقق شود و از ظرفیت های مختلف استان استفاده حداکثری شود.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت خدمات مناسبی برای استان داشته است و شاهد توسعه استان هستیم و امید است گره هایی که در گذشته در استان به وجود آمده است با دستان دولت باز شود.

زارعی با اشاره به افتتاح پارک چشمه نباتی یاسوج گفت: این منطقه در گذشته وضعیت بدی داشت که با تلاش های انجام گرفته اقدامات مناسبی در این منطقه انجام شد و پارک چشمه نباتی افتتاح گردید.