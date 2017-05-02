به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات شامگاه دوشنبه در جشن جانبازان با گرامی داشت روز جانباز و تبریک اعیاد شعبانیه ،صاحب اصلی جمهوری اسلامی ایران را جانبازان هشت سال دفاع مقدس اعلام کرد.

وی با بیان اینکه افتخار این را دارم که در فیض جانبازی در کشور ایفا نقش می کنم،خاطر نشان کرد: جانبازان افتخار این کشور و افراد جامعه هستند که احترام به این عزیزان و جانفشانی آنها در هشت سال دفاع مقدس از وظایف هر ایرانی است.

فرماندار زنجان به انتخابات آینده اشاره کرد و افزود : همه افراد این کشور انقلاب اسلامی و دستاورد های این مرز و بوم را دوست دارند و وظیفه تک تک ایرانی ها است که در این انتخابات شرکت کنند.

بیات با تاکید بر اینکه همه باید دست در دست هم با مشارکت قدرت این انقلاب را به دشمنان نشان دهیم، اظهار داشت : صاحب انقلاب که شما جانبازان هستید،باید نقش صابری را ایفا کنید.

وی مردم زنجان را به حضور پر رنگ در انتخابات ریاست جمهوری و شورا دعوت کرد و گفت: فارغ از انتخاب شخص یا جناحی باید حضور چشم گیری داشته باشیم و همراه افراد دیگر و در کنار هم به پای صندوق ها رای بیایید.

بیات با تاکید بر اینکه باید با تفکر رای داد افزود: با منطق و با فکر رای دهیم ،در غیر این صورت در آینده محجور خواهیم بود.

فرماندار زنجان با تاکید بر اینکه وظیفه جامعه اسلامی زنده نگه داشتن سالگرد شهادت و اعیاد اهل بیت است، ادامه داد:جامعه اسلامی هوادار اعتدال مذهبی است و باید در شهادت اهل بیت سوگوار بوده و در ولادت و شادی اهل بیت شاد باشیم.

بیات افزود : مخالف کسانی هستیم که می گویند جامعه باید همیشه سوگوار و عزادار اهل بیت باشد.

وی ادامه داد:در عزاداری سیدالشهدا شاهد حضور پر شکوه عاشقان امام حسین (ع )در دسته حسینیه هستیم و این حضور باید در جشن ها و ولادت ها اهل بیت و پیامبر اکرم (ص)دیده شود و در روز عزا اهل بیت باید سوگوار بود و در شادی آنها شاد باشیم و وظیفه همه مسولان است که زیربنا این جشن ها را در جامعه مهیا کنیم.