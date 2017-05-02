کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو اطلاعیه صادر شده و پیش بینی های این اداره کل، تندباد شدید در برخی از شهرهای خوزستان به وقوع پیوست.

وی افزود: تندباد امروز عصر در برخی از شهرها مثل گتوند، اندیمشک با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر وزیدن گرفته که طبیعتا باعث قطع و شکستن برخی درختان هم شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: امروز تا آخر هفته با شدت و ضعف بارش باران داریم و وزش باد هم باعث شده تا برخی از کانون های گرد و خاک در کشور عربستان و کویت فعال شود.

بهادری ادامه داد: با توجه به فعال شدن کانون های گرد و خاک امشب و فردا پدیده گرد و غبار باعث کاهش دید در شهرهای نوار مرزی استان از جمله آبادان، خرمشهر، اهواز، بستان و شادگان می شود.

وی با اشاره به پیش بینی رگبار و بارش پراکنده در استان گفت: طی روزهای آتی پدیده رعد و برق نیز دور از انتظار نخواهد بود.