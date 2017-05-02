جانبازان و ایثارگران مایه مباهات و افتخار کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در دیدار شامگاه دوشنبه با جواد هداوند میرزایی، جانباز ۷۰ درصد، سید حسن کرمانی جانباز ۷۰درصد ، حسن سیلسپور جانباز ۵۰ درصد و غلامرضا محمودی جانباز ۵۰ درصد که در حضور امیر پورجوادی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: جانبازان و ایثارگران افتخارات کشور و مایه مباهات ایران اسلامی هستند.

وی افزود: شهرستان ورامین ۱۷۷۲ جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و ما قدردان این عزیزان هستیم.

محمودی گلپایگانی جانبازان را اسناد زنده شجاعت و ایثار در جامعه خواند و افزود: استقلال کشور مرهون جانفشانی های جانبازان، ایثارگران و شهدای عزیز است.

وی بیان کرد: خدمت به جانبازان و تکریم این عزیزان وظیفه همه آحاد جامعه و به خصوص بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

با سابقه ترین امام جمعه کشور بر رفع مشکلات جانبازان تاکید کرد و گفت: جانبازان عزیز ما امروز با همه فراز و نشیب‌های روزگار روحیه ایثار، استقامت و از خودگذشتگی خود در دوران دفاع مقدس را حفظ کردند.

بر اساس این گزارش در ابتدای این دیدار امیر پورجوادی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین ضمن ارائه گزارشی از آمار جانبازان شهرستان ورامین گفت: تعداد جانبازان ۵درصد ۳۶۵نفر، جانبازان ۱۰ درصد ۳۱۴ نفر، جانبازان ۱۵درصد۲۳۷نفر، جانبازان ۲۰درصد ۱۴۰نفر، جانبازان ۲۵درصد ۳۷۱نفر، جانبازان ۳۰درصد ۱۰۷نفر، جانبازان ۳۵درصد ۶۵نفر، جانبازان ۴۰درصد ۴۳نفر، جانبازان ۴۵درصد ۱۹نفر، جانبازان ۵۰درصد ۴۳نفر، جانبازان ۵۵درصد ۱۷نفر، جانبازان ۶۰درصد ۱۷نفر، جانبازان ۶۵درصد ۵نفر و جانبازان۷۰درصد۳۰نفر است که خدمات دهی به این عزیزان افتخار بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین است.