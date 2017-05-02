سیامک ویسی مربی کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال کشور جهت تشکیل اردوی آمادگی ویژه بازیکنان بلندقامت جوانان ۲۰۱۸ بازیکنان منتخب و کادر فنی خود را فراخواند.

در این مرحله از اردو ۲۵ بسکتبالیست جوانان منتخب از سراسر کشور و شش عضو کادر فنی از سوی فدراسیون فراخوانده شدند.

بر اساس این گزارش، سیامک ویسی مربی نام آشنای کردستانی به عنوان کادر فنی تیم ملی تمرینات تکنیکی و تاکتیکی اردونشینان جوانان را به عهده دارد.

اردوی تیم ملی جوانان ۲۰۱۸، از روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود و تا ۲۲ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

سیامک ویسی تاکنون در لیگ های مختلف کشور به مربیگری پرداخته است و در این امر توانسته کارنامه درخشانی را کشور به جای بگذارد.

این مربی کردستانی در فصل ۹۵-۹۶ به عنوان مربی تیم آرارات تهران در رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور فعالیت می کند.