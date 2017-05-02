۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

همزمان با هفته معلم

مرکز آموزشی خیر ساز شهید خاکپور گناباد افتتاح می شود

گناباد- مدیر اداره آموزش و پرورش گناباد گفت: همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم مرکز آموزشی خیر ساز شهید خاکپور این شهرستان افتتاح و از مهرماه دانش آموزان از آن استفاده خواهند کرد.

سید محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم درشهرستان گناباد امسال با محوریت خانواده ها برنامه ریزی شده است به صورتی که در این هفته برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، عمرانی و پژوهشی اجرا خواهد شد.

مهدوی افتتاح مرکز آموزشی شهید خاکپور گناباد در هفته معلم را از برنامه های شاخص اداره آموزش و پرورش دانست و افزود: این پروژه ۱۲ کلاسی در ۳ طبقه اجرا واعتباری ۱۲۰ میلیون تومانی برای آن هزینه شده است.

وی یکی دیگر از برنامه های اداره آموزش و پرورش در هفته معلم را آغاز عملیات اجرایی مرکز خدمات رفاهی فرهنگیان گناباد اعلام کرد و بیان داشت: این مجتمع دارای ۴ هزار مترمربع زیربنا است و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای احداث آن ۲۵ میلیارد ریال است که با مشارکت اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی و مجمع خیرین مدرسه‌ساز گناباد احداث می‌شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش گناباد اظهار کرد: تجلیل از ۳۰ معلم نمونه گنابادی، نواختن زنگ سپاس معلم، نمایشگاه توانمندی دانش آموزان و فرهنگیان را از دیگر برنامه های هفته معلم شهرستان گناباد اعلام کرد.

