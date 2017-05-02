اجرای نظام ۶-۳-۳ به آموزش وپرورش آسیب زد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در نشست خبری که به مناسبت هفته معلم برگزار شد، اظهارداشت: آموزش و پرورش هنوز جزو مسائل اساسی کشور نیست.

وی افزود: اگر آموزش و پرورش به اولویت اول کشور تبدیل شود بسیاری از مشکلات در آموزش و پرورش حل می شود. فراتر از مشکلات معیشتی منزلت معلمان دارای اهمیت است. درخواست ما همواره ارتقای سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور بوده است.

خیلی آبادی تصریح کرد: سند هایی که برای آموزش وپرورش است آرمانی است. می گوییم دانش آموز باید به حیات طیبه برسد اما خروجی های مدارس اینگونه نیست.

وی با انتقاد از نگاه های چند گانه ای که در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد گفت: آسیب های اجتماعی ناشی از نگاه های چند گانه در آموزش و پرورش است. خانواده یک نگاه دارد. آموزش و پرورش نگاه دیگری دارد، بخش های دیگر جامعه نیز نگاه های متفاوتی نسبت به آموزش وپرورش دارند.

خلیل آبادی با بیان اینکه مسئولین وزارت آموزش و پرورش موظف به اجرای سند تحول بنیادین هستند، افزود: به عنوان صاحب نظر می توانیم سند تحول را نقد کنیم.

این کار شناس آموزشی با اشاره به مشکلات اجرای نظام ۶-۳-۳ ، گفت: بدون پیش بینی ملزومات این نظام تنها به دلیل اینکه در سند تحول آمده بود اجرا شد و مشکلات زیادی را به جود آورد.

وی با بیان اینکه اجرای نظام ۶-۳-۳ بزرگترین آسیب ها را به وزارت آموزش و پروش وارد کرده است، بیان کرد: اجرای سند تحول نیاز به پیش نیاز هایی دارد. با اجرای شکلی و نمایشی برنامه ها در وزارت آموزش وپرورش مخالف هستیم. باید برنامه ها با مطالعه و دقیق اجرا شود. ابتدا باید برنامه به صورت آزمایشی اجرا شود.

سخنگوی انجمن اسلامی معلمان در پایان به حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: مردم باید حضور آگاهانه و مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند.