به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در نشستی که به مناسبت هفته معلم برگزار شد، اظهارداشت: انجمن اسلامی معلمان همزمان با انقلاب تأسیس شد. مؤسسان اولیه آن شهیدان رجایی و باهنر بودند و هدف تشکیل آن سامان دهی مسائل تعلیم و تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی بود.

وی افزود: افرادی که در انجمن اسلامی معلمان فعال اند پایه فکری شان مبانی اسلامی اعتقادی است. ما در دو حوزه تعلیم و تربیت و مسائل سیاسی و صنفی فعالیت داریم.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: انجمن دربارهٔ صندوق ذخیره فرهنگیان هم اعتراضاتی را داشت. ده‌ها جلسه با دکتر فانی، وزیر سابق وزارت آموزش وپرورش داشتیم. در مجلس هم گروه تحقیق و تفحص در حال انجام مطالعات است که توسط سخنگوی آن کمیته نتایج بزودی اعلام می‌شود.

محمدی گفت: دغدغه ما صرفاً مسائل معیشتی نیست و بالاتر از آن به منزلت آنان توجه داریم. متولیان، امر آموزش و پرورش را همچنان مسئله اصلی کشور نمی‌دانند تلاش می‌کنیم سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی افزایش یابد.

وی ادامه داد: در بودجه جدید این اتفاق تا حدودی رخ داد و سعی کرده‌ایم وضعیت بودجه را بهبود دهیم اما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بیش از این نتوانست کمکی به افزایش سهم بودجه آن کند.

این نماینده مجلس دربارهٔ وضعیت کتاب‌های درسی گفت: کتاب‌های درسی خیلی مشکل ندارند. فضایی که پرورش می‌یابند اهمیت دارد. باید افرادی را پرورش دهیم که به طور عملی در جامعه مفید باشند. باید مدارس فنی حرفه‌ای و هنرستان‌ها توسعه بیابند.

وی بیان کرد: مشکل ما این است فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مدارس مهارت ندارند تا جذب بازار کار شوند. باید کار آفرینی را به دانش آموزان یاد دهیم که قسمت اعظم آن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بازمی‌گردد.