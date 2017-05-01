۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰:۲۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات نشت آمونیاک در پتروشیمی پردیس پارس جنوبی/ حادثه کنترل شد

بوشهر - مدیر ارشد ایمنی‌، آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست منطقه ویژه پارس جزئیات حادثه پتروشیمی پردیس پارس جنوبی را تشریح کرد و گفت: وضعیت هم اکنون تحت کنترل است.

بهرام دشتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کنترل حادثه نشتی در واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس خبر داد و گفت: در ورودی خط لوله اوره و امونیاک پتروشیمی پردیس نشتی گزارش شد که در این حادثه پنج نفر از کارکنان این پتروشیمی دچار حادثه شدند.

وی اضافه کرد: با انتقال این افراد به بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند و وضعیت جسمانی آنها مطلوب گزارش شده است.

دشتی نژاد با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: با حضور به موقع نیروهای امدادی این حادثه در اولین دقایق وقوع به کنترل کامل در آمد و نیروهای امدادی هم اکنون مراحل نهایی کنترلی را انجام می‌دهند.

