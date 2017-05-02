رسالت دانشجویان در مقابل جنگ نرم دشمن حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره شهدای دانشجویی استان کردستان با حضور مسئولین، اساتید دانشگاه، خانوده شهدا و دانجشویان شامگاه دوشنبه در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی کردستان به پایان رسید.

در این جلسه علی محمد پناه با اشاره به سطوح این این کنگره گفت: کنگره شهدای دانشجویی در چهار سطح دانشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار شده و روئسای دانشگاه ها در سطح دانشگاهی و و رئیس دانشگاه ما در استان رئیس کنگره در سطح استانی بوده اند.

دبیر دومین کنگره شهدای دانشجویی استان کردستان اظهار داشت: ۳۳ عنوان برنامه به تایید شورای کنگره رسید و بر همین منوال در سطح دانشگاه های پیام نور، علوم پزشکی، آزاد، علمی کاربردی و فرهنگیان سطح استان چنین برنامه های اجرا شد.

وی با بیان اینکه امروز در جمع ما خانواده شهدا مدافع حرم، هسته ای و دانشجویی وجود دارد، افزود: دانشجویان امروز ما با علم و دانش خود منطقه را متحول می کنند و در مقابل جنگ نرم دشمنان می ایستند.

محمد پناه گفت: دانشجویان رسالت خود را به مانند شهدا حفظ کرده و ادامه دهنده راه شهدا هستند و بنا بر سخنان مقام معظم رهبری دانشجویان کمک شایانی را به آبادانی کشور می کنند.

مسئول بسیج دانشجویی کردستان اظهار داشت: باید به شهدا بگوییم که آمده ایم پا در جای پای شما بگذاریم و آفرین بگوییم به خانواده های آنان برای تربیت چنین فرزندانی که حاضر بودند حان خود را برای امام و انقلاب تقدیم کنند.

محمد پناه افزود: آفرین به غیرت و همت چنین مادرانی که فرزندان خود را تقدیم کردند تا امروز هرچه داریم از برکت خون آنان باشد.

دبیر دومین کنگره شهدای دانشجویی استان کردستان به جمله ای از سخنان امام خمینی (ره) اشاره و عنوان کرد: امام در رابطه با شهدا فرمودند کهای شهیدان در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید که ملت، پیروزی شمارا از دست نخواهد داد.

گفتنی است، در پایان مراسم نیز از خانواده های شهدا تقدیر و بر سر مزار دو شهید گمنام مدفون در دانشگاه علوم پزشکی کردستان زیارت کردند.