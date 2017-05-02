راه جانبازان باید ادامه یابد/لزوم تقدیر از والدین جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح‌دماوندی شامگاه دوشنبه در همایش تجلیل از یادگاران دوران دفاع مقدس به مناسبت سالروز ولادت جانباز کربلا، حضرت ابوالفضل العباس( ع) در سالن همایش اردوگاه مصطفی خمینی (ره) دماوند، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: حضرت ابوالفضل العباس (ع) اسطوره ایثار، فداکاری و ادب بودند.

وی با بیان اینکه مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع) برای هیچ‌کسی حاصل نشد، افزود: امام سجاد (ع) فرمودند که برای عموی ما منزلتی است که در روز قیامت همه شهدا به مقام ایشان غبطه می‌خورند و این به خاطر ولایت‌مداری علمدار کربلا است.

امام جمعه شهرستان دماوند با اشاره به حضرت ام‌البنین (س)، مادر حضرت ابوالفضل العباس (ع) گفت: جانبازان انقلاب مدیون مادران خود هستند؛ این مادران فرزندانی تربیت کردند که به ندای ولی‌فقیه زمان لبیک گفتند و به جبهه‌های حق علیه باطل شتافتند.

فتاح‌دماوندی اظهار کرد: مادران و پدران جانبازان شیرزنان و شیرمردانی هستند که فرزندان خود را برای دفاع از اسلام مقابل گلوله‌ها و جبهه‌های جنگ فرستادند؛ همایش امروز تنها برای تقدیر از جانبازان نیست، بلکه برای تقدیر از خانواده‌های آنها هم است.

وی با بیان اینکه باید در طول سال از زحمات جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آنها قدردانی شود، بیان کرد: همسران شهدا و ایثارگران باید در جامعه دارای منزلت باشند و در این زمینه، همه وظیفه احترام داریم.

امام جمعه شهرستان دماوند اظهار کرد: شهرستان دماوند مفتخر است که تعداد زیادی از جانبازان و آزادگان را در دل خود پرورش داده و آنها افتخاری برای میهن اسلامی هستند؛ راهی که جانبازان و ایثارگران در پیش گرفتند، باید ادامه پیدا کند.

فتاح‌دماوندی افزود: بهترین کسانی که می‌توانند راه جانبازان و شهدا را ادامه دهند، فرزندان آنها هستند و این فرزندان جایگاه ویژه‌ای دارند؛ کسانی که دیروز جانباز شدند، اگر نیاز باشد، امروز هم برای دفاع از اسلام و کشور حرکت می‌کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در جنگ نرم قرار داریم، باید هوشیاری بیشتری داشته باشیم و در بحث اقتصاد مقاومتی و انتخابات باید کمک کنیم تا آنچه مد نظر مقام معظم رهبری است، اجرایی شود.

گفتنی است؛ به گفته حسین عبدالله‌اشرفی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند، ۳۵۰ جانباز در شهرستان دماوند وجود دارند که در سه همایش جداگانه در شهرهای دماوند، آبسرد و رودهن با همکاری شهرداری‌ها به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز جانباز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.