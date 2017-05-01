یک کشته و سه زخمی براثر حمله مسلحانه در دانشگاه تگزاس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در جریان حمله فردی مسلح به چاقو به چهار تن در محوطه «دانشگاه تگزاس» در شهر آستین، یک تن از قربانیان کشته و سه تن دیگر به شدت زخمی شدند.

اداره پلیس آستین اعلام کرد که در حال حاضر فرد مظنون در بازداشت بسر می برد.

پس از این حمله مسلحانه که حدود ساعت ۱ و ۴۵ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی روی داد، دانشگاه تگزاس تعطیل شد.

گفتنی است که دانشگاه تگزاس در شهر آستین یادآور یکی از بدترین حوادث تیراندازی در محوطه های آکادمیک در تاریخ آمریکاست.

روز یکم آگوست ۱۹۶۶ فردی ۳۵ ساله به نام «چارلز وایتمن» از بالای برجی به ارتفاع ۳۰۰ فوت با شلیک گلوله ۱۴ تن را کشت و ۳۱ تن دیگر را زخمی کرد. وی که یک تفنگدار سابق نیروی دریایی بود، پیش از این حمله همسر و مادر خود را به قتل رسانده بود.